Google Pixel 3 ortaya çıktı - Böyle görünecek!

Telefonun büyük boyutlu kardeşi Pixel 3 XL ise çentikli bir tasarımla geliyor. İki telefonun da arka yüzü Pixel 2'ye benziyor. Yani arkada tek bir kamera sensörü, bir parmak izi tarayıcısı ve Google logosu var. Telefonun sağ tarafında ise ses düğmeleri ve kilit düğmesi bulunuyor. Alt tarafta USB Type-C portu ve SIM çekmecesini görüyoruz.

Asıl geliştirmeleri içeren ön yüzde, iki telefonda da bir çift kamera yer alıyor. İki telefonun bir başka ortak özelliği, çift hoparlörlü gövdeleri. Telefonlar arasındaki en önemli fark ise 5,3 inç ve 6,3 inç'lik ekranlar gibi görünüyor. İki telefonun da LG veya HTC gibi önceki Pixel üreticileri tarafından değil, Foxconn tarafından üretileceği iddia ediliyor. Bu tür sızıntılar doğru çıkabilse de, Ekim'deki çıkış tarinine daha çok zaman var ve bu yüzden dedikodulara şüpheyle bakmakta fayda var.

Hürriyet'e göre, telefonların diğer detayları şimdilik bilinmiyor. Bu seneki amiral gemilerinin çoğu Snapdragon 845'le geldiğini düşünürsek, Google'ın telefonlarının da aynı işlemciyle gelmesini bekleyebiliriz.

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