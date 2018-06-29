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kargo kapsülünü başarıyla fırlattı

, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapay zekaya sahip robot ve diğer malzemeleri taşıyan kargo kapsülünü başarıyla fırlattı.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 22:47 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 23:19
SpaceX kargo kapsülünü başarıyla fırlattı

'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda Dragon kargo kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktığı belirtildi.

Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Üssü'nden fırlatılan yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan kapsülde "Cimon" isimli yapay zekaya sahip robot, 20 civarında fare ve kahve bulunduğu kaydedildi.

Kargonun pazartesi günü istasyona ulaşması bekleniyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı iş birliğiyle bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

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SpaceX kargo kapsülünü başarıyla fırlattı
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