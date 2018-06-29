Yeni iPad Pro böyle olabilir

Uzun zamandır Apple'dan iPad Pro için herhangi bir güncelleme gelmemişti. Bu sırada daha önce de macOS 11 konsepti ile dikkat çeken tasarımcı Alvaro Pabesio, Behance aracılığı ile paylaştığı iPad Pro konsepti ile bizlerle. iPhone X benzeri ekran köşeleri, yeni çoklu görev seçenekleri, Face ID, ve iPhone uygulamalarını iPad ile çalıştırma gibi özellikleri ile bu konsept takipçilerinin merakının tavan yapmasına sebep oldu.

Hemen hemen çerçevesiz diyebileceğimiz 11.9 inç ekranı bulunan bu konseptte, 10,5 inçlik iPad Pro'nun ölçüleri korunmuş durumda. Konsept cihazda Touch ID özellikli ekran tuşu kaldırılırken, ikinci nesil TrueDepth teknolojili kamera ile Face ID sistemi gelmiş. Bu sayede tablet 4 farklı kullanıcı yüzü tanıyabiliyor, ayrıca daha uzaktan ve yatay olarak da tanımlama yapabiliyor.

YENİ IPAD PRO'DA NELERİN OLMASI BEKLENİYOR?

12 MP çift kamera ile tablete portre modunun da gelmesi bekleniyor. Ayrıca ürünün Apple'ın yeni A12 çipseti ile çalışacağı tahmin ediliyor. Tabletin "Continuity" özelliği ile iPhone uygulamalarını açabilmesi de beklentiler içinde. (Hürriyet)