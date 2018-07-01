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Türk öğrencilerden olimpiyatlarında 7 madalya!

Yunanistan'ın Rodos Adasında düzenlenen, "22. Genç Balkan Olimpiyatı"nda öğrenciler 7 madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza attılar.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 15:42
Türk öğrencilerden matematik olimpiyatlarında 7 madalya!

Türkiye sel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Uluslararası Bilim Olimpiyatları programı kapsamında, milli takım kamplarında yetiştirilen genç bilim insanları, Türkiye'yi uluslararası olimpiyatlarda başarıyla temsil etti.

Bu yıl düzenlenen "22. Genç Balkan Olimpiyatları"na katılan İstanbul Siteler Ortaokulundan Ahmet Çağdaş Girit, Özel Bornova Sevinç Ortaokulundan Hayrettin Eren Yıldız, Özel Bornova Sevinç Ortaokulundan Osman Gülen, Gaziosmanpaşa Necla İlhan İpekçi Ortaokulundan Ömer Faruk Erzurumluoğlu gümüş madalya kazandı. Özel Halkalı Oğuzkaan Ortaokulundan Barış Koyuncu ve Fatih Çapa Atatürk Ortaokulundan İbrahim Fırat Yoğurtçu ise bronz madalyaya layık görüldü.

Hürriyet'in haberine göre, "22. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı"na katılan öğrencilerin kazandığı 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile Türkiye, yarışmada puan sıralamasına göre 4. sırada yer aldı.

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Türk öğrencilerden matematik olimpiyatlarında 7 madalya!
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