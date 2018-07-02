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telefonlar büyük tehlikede!

Özellikle yeni piyasaya çıkan telefonlar RAMpage adı verilen yeni bir güvenlik açığı tehlikesiyle karşı karşıya. Rastgele erişim belleğini (DRAM) etkileyen açık ile kötü niyetli kişiler telefonlardan birçok bilgiyi ele geçirebiliyor.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 14:29
Android telefonlar büyük tehlikede!

Bir dizi üniversiteden araştırmacıların yayınladığı rapor sayesinde açığa çıkan açığı, "en son Android işletim sistemine karşı bir dizi DMA tabanlı Rowhammer saldırısı, bir root istismarı ve tüm savunmaları atlatan bir dizi uygulamadan-uygulamaya istismar senaryosundan oluşuyor". RAMpage açığını ispat etmekle kalmayan takım, sorunu GuardION ile çözdüğünü de gösterdi.

GuardION, "DMA tabanlı saldırılara karşı geliştirilmiş bir savunma" ve "DMA ara belleklerini izole ediyor". Bununla birlikte GuardION da tam bir koruma sunmuyor ve bazı Rowhammer teknikleri, hala kullanılabiliyor.

Takım şu an bulguları Google ile paylaşarak Android'in iyileştirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyor. (Hürriyet)

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Android telefonlar büyük tehlikede!
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