Facebook'a kullanıcılarından şok! 1.8 milyon kişi daha...

Dünya genelinde yaklaşık olarak 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin Cambridge Analytica tarafından toplandığının ortaya çıkmasından bu yana sosyal medya devi, kullanıcı mahremiyeti ve topladığı kişisel verilerin güvenliği konusunda ciddi incelemeler ile karşı karşıya kaldı.

Pureprofile tarafından düzenlenen bir araştırmanın sonucuna göre skandaldan bu yana Avustralyalı Facebook kullanıcıların %12'si hesaplarını sildi ve bu da en son tahminlere göre hesaplarını silen 15 milyon kullanıcının 1.8 milyonuna denk geliyor.

Ayrıca bu araştırma, diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında Avustralyalıların hesaplarını silmeye Yeni Zelandalı veya Amerikalılardan daha yatkın olduklarını, sadece Birleşik Krallık kullanıcılarının gerisinde kaldıklarını buldu.

Kullanıcıların pek çoğu #deletefacebook akımını takip ederek hesaplarını tamamen kaldırmakta hızlı olsalar da, bazı Avustralyalı kullanıcılar sadece gizlilik ayarlarını değiştirmekle yetindiler ve bu kullanıcıların oranı da %14 olarak belirtilmiş durumda.

Ancak Facebook hesap ayarlarını değiştiren 2.25 milyon Avustralyalı kullanıcı, diğer ülkeler ile karşılaştırıldıklarında ayar değiştirmeye en az yatkın kullanıcılar olarak gözüküyorlar. Birleşik Krallık, ABD ve Yeni Zelanda için bu oranlar sırasıyla %15, %16 ve %17 idi.

Ayrıca kullanıcıların %66'sı, bu sürecin zor veya çok zor olduğunu belirtiyorlardı. Bu oran da diğer ülkelere göre çok daha yüksek gözüküyor.

Hürriyet'in haberine göre daha geniş açıdan bakıldığında ise 4 milyonun üzerinde Avustralyalı kullanıcının Cambridge Analytica skandalı ardından Facebook hesaplarını sildikleri veya ayarlarını değiştirdikleri görülüyor. Bu sayı, Avustralyalı Facebook kullanıcılarının çeyreğinden fazlasını ve tüm ulusun yaklaşık %17'sini oluşturuyor.

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