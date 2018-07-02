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yeni Galaxy A6'yı tanıttı - İşte özellikleri ve fiyatı

yeni orta seviye telefonu Galaxy A6'yı resmen açıkladı. İşte Galaxy A6 modelinin özellikleri ve fiyatı.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 14:40
Samsung yeni Galaxy A6'yı tanıttı - İşte özellikleri ve fiyatı

Yüz tarama, Android Oreo ve 18,5:9 Super AMOLED ekranla gelen Galaxy A6, 5,6 inç'lik ekranında 720x1480 çözünürlük sunuyor. Ekran çözünürlüğü belki çok yüksek değil ancak karşımızda Galaxy S9 kadar pahalı bir telefon da yok. Arka yüzünde 16MP f/1,7 kamera bulunan telefon, önde 16MP f/1,9 kameraya yer veriyor. Önde bir LED flaş da bulunuyor.

3GB RAM, 1,6 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve 32GB depolama alanına sahip cihaz, microSD kart yuvası da sunuyor. 3.000mAh kapasiteli bir pille gelen Galaxy A6, NFC ile temassız ödemeye izin veriyor ve "daha zengin bir ses deneyimi" sunuyor.

Telefonun en önemli özelliklerinden biri olan fiyatı, şimdilik açıklanmadı. Siyah, altın ve lavanta renklerinde satışa sunulacak olan Galaxy A6, bazı mağazalarda yaklaşık 345 dolara şimdiden listeleniyor. Bu yurt dışı fiyatı, Galaxy A8'den biraz daha ucuz.(chip)

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Samsung yeni Galaxy A6'yı tanıttı - İşte özellikleri ve fiyatı
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