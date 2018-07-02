Türkiye'den giden 8 öğretmen ABD'de uzay yarışına katıldı

Fen ve matematik alanında eğitim veren 8 öğretmen, Amerika'da NASA ile çalışan Honeywell şirketinin, HESA (Honeywell Educators at Space Academy) programı kapsamında uzay yarışına katıldı, uzay araştırma faaliyetlerini tecrübe etti.

Şirketin fen ve matematik öğretmenlerine yönelik 5 günlük STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimi programı HESA, bu yıl 21- 26 Haziran'da Türkiye'den 8 öğretmene kapılarını açtı.

Öğretmenler, eğitim programı kapsamında, Huntsville kentinde Dünya'nın uzaya ilişkin eğitim veren ilk merkezinde STEM eğitimi aldı.

2004'ten bu yana 62 ülkeden 2 bin 776 eğitimcinin katıldığı eğitime, bu yıl 35 ülkeden 119 öğretmen katıldı.

TÜRKİYE'DEN 8 ÖĞRETMENİ AĞIRLADI

Eğitime katılma şartlarını sağlayan öğretmenler, bir yıl önceden internet üzerinden bireysel başvurdu. Şubat 2018'de eğitime katılma hakkını kazanan öğretmenler, eğitim için hazırlıklara başladı.

Türkiye'den yüzlerce başvuru arasından Çankırı'dan Nazlı Barış, Ankara'dan Zehra Yıldız, Aydın'dan Zeynep Ceren Çiftsüren, İstanbul'dan Fatih Yeşiltepe; Kocaeli'den Serkan Aytaç, İzmir'den Mehmet Geren, Mahmut Emre Bayrak ve Tuğba Bozdoğan Amerika'da uzay ve STEM eğitimi için seçildi.

Öğretmenler, yeni nesil bilim insanlarına nasıl ilham olabileceklerini öğrenmek için 45 saatlik sınıf, laboratuvar, simule astronot eğitimi alanlarında keşif odaklı, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden teknikler kullanılarak STEM eğitimi aldı.

Eğitimin verildiği dünyanın kapsamlı uzay müzeleri arasında kabul edilen Space and Rocket Center'da öğretmenler uzay yarışı, Apollo misyonları, uzay mekiği programı, uluslararası uzay istasyonu ve NASA programları dahil olmak üzere ABD'nin tüm uzay araştırma faaliyetlerini deneyimleme şansını yakaladı.

UZAY ARACINI MARS'A İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Uzay yarışında öğretmenler, 8 gruba ayrıldılar ve Mars'a gönderilecek örnek araçta farklı görevler üstlenerek, uzay aracını Mars'a indirmeye çalıştılar.

Uzay misyonlarında görev almış astronotlardan Ed Buckbee, Larry DeLucas, Wendy B. Lawrence ve Homer Hickman'ın verdiği seminerler öğretmenlere öğrencilerinin ufuklarını açmalarını sağlayacak deneyimler kazandırdı.

"KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM AÇIŞINDAN ÖĞRENDİKLERİMİZ PAHA BİÇİLEMEZDİ"

Eğitime katılan fen bilgisi öğretmeni Nazlı Barış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitime katılmaktan mutluluk duyduğunu ve hayatının en önemli deneyimlerinden birini yaşadığını söyledi.

Barış, "Dünyanın dört bir yanından gelen meslektaşlarımız ile eğitim süresince ve eğitimin sonrasında kalan zamanda eğitim sistemleri, sınıf içi uygulamalar, ufuk açan projeler gibi okulla ilgili konular dışında arkadaşlık, takım ruhu, iletişim gibi konularda da çok fazla kazanımlar elde ettik." diye konuştu.

Eğitime burslu katılmaya hak kazanan öğretmenlerin, gidiş-dönüş uçak bileti, yemekler ve konaklama, program materyalleri, uçuş kıyafetlerinin şirket tarafından karşılandığını dile getiren Barış, programa başvuruların her yılın kasım ayında yapıldığını, sonuçların ise genellikle şubat ayında açıklandığını söyledi.

Fen bilgisi öğretmeni Zehra Yıldız da eğitime katılmaktan son derece memnun olduğunu belirterek, "Farklı milletler, farklı kültürler fakat tek bir amaca kilitlenmiş 119 öğretmenle eğitim, bilim, uzay teknolojisi ile dopdolu muhteşem bir hafta geçirdik. Yerkürenin değişik bölgelerinden gelen meslektaşlarımızla kültürler, eğitim sistemleri, fikir ve düşünce yapıları bakımından paylaşıma girdiğimiz harikulade bir deneyimdi. Kişisel ve mesleki gelişim açışından öğrendiklerimiz paha biçilemezdi." değerlendirmesini yaptı.

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