Dawn'dan Ceres'i yakından fotoğraflamayı başardı

NASA'dan yapılan açıklamada, Dawn'ın 6 Haziran'da Ceres'in yörüngesinde en alçak irtifaya ulaştığı belirtildi.

Keşif uydusu, cüce gezegenin yüzeyine 35 kilometre kadar yaklaştığı bu son yörünge yolculuğunda çektiği fotoğrafları ve topladığı verileri Dünya'ya göndermeye başladı.

Dawn, haziran ayı boyunca Ceres'in yüzeyindeki parlak çöküntü alanlarının bulunduğu Occator kraterindeki çok sayıda gizemli bölgenin detaylı fotoğraflarını çekti.

NASA'nın yayımladığı görüntülerde, Vinalia Faculae ve Cerealia Facula bölgelerinde daha önce sodyum karbonat olduğu tespit edilen parlak yüzey rezervleri görüntülendi.

NASA uzmanları, bu görüntülerden elde edilecek bilgilerin Dünya'da tuzla bölgeleri dışında daha önce hiçbir yerde bu yoğunlukta gözlenmeyen sodyum karbonat rezervlerinin sırrını anlamaya yardımcı olmasını umuyor.

Güneş Sistemi'nin en büyük cüce gezegeni olan Ceres, Mars ile Jüpiter arasında yer alan Asteroit Kuşağındaki en büyük gök cismi olarak biliniyor. NASA'nın Dawn uzay aracı, Mart 2015'ten bu yana Ceres yörüngesinde incelemeler yapıyor.