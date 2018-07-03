Samsung telefonlarda şok eden hata! (Fotoğraflarınız haberiniz olmadan...)

Bazı kullanıcıların Samsung destek forumu ve Reddit üzerinden paylaştığı mesajlar Samsung'u harekete geçirdi. Bazı Samsung kullanıcıları, bilgileri olmadan galerilerindeki fotoğrafların tanıdıkları ile paylaşıldığını belirtti.

Bir Reddit kullanıcısı, Samsung telefonundaki galerisinden bazı fotoğrafların bilgisi olmadan kız arkadaşına gönderildiği belirtti. Bir başka kullanıcı ise telefonunun, bazı fotoğrafları eşine gönderdiğini söyledi.

Reddit kullanıcıları, fotoğrafların özellikle Samsung'un kendi mesajlaşma uygulamasından gönderildiği ifade edilirken, fotoğrafların gönderildiğine dair herhangi bir bildirim olmadığı belirtti.

Hürriyet'in haberine göre, bu durumdan etkilenen cihazların çoğunluğunun Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus olduğu belirtilirken diğer cihazların ne ölçüde etkilendiği tam olarak bilinmiyor. Samsung ise durumun farkında olduklarını ve teknik ekibin problemi çözmeye çalıştığını açıklarken, sorun yaşayan kullanıcıların Samsung destek hattını aramaları istendi.

Bazı kullanıcılar ise sorunun yaşanmaması için farklı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasını önerdi.

FACEBOOK'TAN SAMSUNG TELEFONLARA KÖTÜ HABER

ANDROİD TELEFONLAR BÜYÜK TEHLİKEDE!