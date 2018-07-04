Gmail kullanıcılarına kötü haber

The Wall Street Journal'ın hazırladığı rapora göre, tatil, gezi ve alışveriş araçlarını Gmail hesapları ile kullanan kullanıcılar farkında olmadan bazı kullanım şartlarını kabul ediyor ve üçüncü parti geliştiricilerin e-postalarını okumalarına izin veriyor. Google sadece onaylanmış uygulamaların e-posta okuma isteğinde bulunmasına izin veriyor, ayrıca izin verilen uygulamalar bu verileri sadece hedefli reklam ve tavsiyeler için kullanabiliyor. Ancak bir kez izin aldıktan sonra bu şirketler ne kadar yakından takip ediliyor merak ve endişe konusu.