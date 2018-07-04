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kullanıcılarına kötü haber

The 'ın hazırladığı rapora göre yazılım ve uygulama geliştiricileri kullanıcılarının hesaplarına erişebiliyor ve e-postarları okuyabiliyor. İşin en kötü kısmı ise şimdi anlaşıldığı kadarıyla bu belli bir süredir birçok e-posta sağlayıcıları arasında sık rastlanan bir durum.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 16:20
Gmail kullanıcılarına kötü haber

The 'ın hazırladığı rapora göre, tatil, gezi ve alışveriş araçlarını hesapları ile kullanan kullanıcılar farkında olmadan bazı kullanım şartlarını kabul ediyor ve üçüncü parti geliştiricilerin e-postalarını okumalarına izin veriyor. sadece onaylanmış uygulamaların e-posta okuma isteğinde bulunmasına izin veriyor, ayrıca izin verilen uygulamalar bu verileri sadece hedefli reklam ve tavsiyeler için kullanabiliyor. Ancak bir kez izin aldıktan sonra bu şirketler ne kadar yakından takip ediliyor merak ve endişe konusu.

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Gmail kullanıcılarına kötü haber
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