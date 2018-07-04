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kullanımını layacak

Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, ülkede kullanımının lanacağını belirtti.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 12:09
İran Instagram kullanımını yasaklayacak

Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, ülkede kullanımının lanacağını belirtti.

Başkent Tahran'daki başsavcılık binasında düzenlediği basın toplantısında Musaddık, ülkede en çok kullanılan sosyal medya ağlarından 'ın yasaklanacağını söyledi.

YASAĞIN NE ZAMAN UYGULANACAĞI BELLİ DEĞİL

Musaddık, yasağın ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin bilgi vermezken, bu kararın gerekçesi olarak "ülkedeki bazı sanatçıların Instagram üzerinden ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplamasının suistimallere yol açmasını" gösterdi.

İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Geçen aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı. Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram geliyor. Geçen hafta ülkede doların hızla yükselmesini protesto eden Tahran esnafının eylemlerinden sonra Instagram'ın kapatılması kararının alınması dikkati çekiyor.

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İran Instagram kullanımını yasaklayacak
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