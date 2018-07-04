Orijinal Xbox ortaya çıktı

Son birkaç nesildir oyun konsolları genel olarak "Büyük kara kutu" tasarımına sahip. Xbox serisi orijinal konsoldan beridir bu yönde ilerliyor. Fakat ilk Xbox'ın ön sürüm prototipi ise standartları yıkan, dikkat çekici bir tasarıma sahip. Kesinlikle diğer cihazların arasından sıyrılıyor.

Microsoft Xbox bölümü yetkililerinden Graeme Boyd, söz konusu prototipin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Bu arada prototipin Redmond'daki Microsoft Ziyaretçi Merkezi'nde sergilendiğini de belirtelim.

YÜKSEK MALİYET

Prototip kocaman parlak bir X tasarımına sahip. Metal kasalı konsolun maliyeti ise 18 bin dolar civarında tutmuş. Microsoft'un maliyeti azaltmak ve geleneksel plastik kasaya dönmesi sürpriz bir durum sayılmaz.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise genel olarak prototipin tasarımını beğendi.