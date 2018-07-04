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Orijinal ortaya çıktı

'un yeni nesil üstünde çaıştığı ve 2019'da bu cihazı göreceğimiz söyleniyor. Hakkında farklı rivayetler var, ancak bu haberimiz Xbox'ın geleceği değil tam tersi geçmişi hakkında. Birinci nesil Xbox'ın prototipi diğerlerinden daha farklı.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 15:24
Orijinal Xbox ortaya çıktı

Son birkaç nesildir oyun konsolları genel olarak "Büyük kara kutu" tasarımına sahip. serisi orijinal konsoldan beridir bu yönde ilerliyor. Fakat ilk Xbox'ın ön sürüm prototipi ise standartları yıkan, dikkat çekici bir tasarıma sahip. Kesinlikle diğer cihazların arasından sıyrılıyor.

Xbox bölümü yetkililerinden Graeme Boyd, söz konusu prototipin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Bu arada prototipin Redmond'daki Microsoft Ziyaretçi Merkezi'nde sergilendiğini de belirtelim.

YÜKSEK MALİYET

Prototip kocaman parlak bir X tasarımına sahip. Metal kasalı konsolun maliyeti ise 18 bin dolar civarında tutmuş. Microsoft'un maliyeti azaltmak ve geleneksel plastik kasaya dönmesi sürpriz bir durum sayılmaz.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise genel olarak prototipin tasarımını beğendi.

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Orijinal Xbox ortaya çıktı
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