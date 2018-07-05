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'te 'Hey Siri' demeye gerek kalmayacak!

yeni işletim sistemleri üstündeki sürecine tam gaz devam ediyor. Cupertino merkezli şirket geçtiğimiz günlerde 'in yeni beta sürümünü geliştiricilerle paylaştı. Yeni yazılım paketi içinde bulunan bir özellik kullanıcıların bir hayli işine yarayacak görünüyor.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 11:34
Apple watchOS 5'te 'Hey Siri' demeye gerek kalmayacak!

her yeni güncellemesinde yeni özellikleri işletim sistemlerine dahil ediyor. Son gelişmelere göre 'te 'Hey Siri' demeye gerek kalmayacak. Bunun yerine 'Raise to Siri' özelliği devreye giriyor, yani daha açıklayıcı olursak kullanıcı bileğini kaldırdığı zaman Siri ile etkileşime geçecek. Çeşitli forumlarda bu özelliğin kullanımı daha kolaylaştırdığı yorumları yapılmış.

HERKESE AÇIK DEĞİL

watchOS 5, iOS 12, macOS Mojave ve tvOS 12'nin içinde yer aldığı Apple Beta Programı'nda bulunmuyor. Bu yüzden public betası yok, sadece geliştiriciler kullanabiliyor. Eğer kayıtlı geliştirici hesabınız varsa, watchOS 5'i cihazınızda deneyebilirsiniz. Fakat beta sürümlerinin kararsız ve hatalarla dolu olduğunu da belirtelim. Birçok problemle karşılaşabilirsiniz.

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Apple watchOS 5'te 'Hey Siri' demeye gerek kalmayacak!
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