Lise öğrencisi şimdi de Google ve Microsoft'un açığını buldu

Onikişubat İlçesi Süha Erler Lisesi son sınıf öğrencisi Yiğtcan Yılmaz, daha önce Apple'ın 'Siri' uygulaması ve yine Apple'ın web uygulamasıyla ilgili güvenlik açığını bulmuş ve şirketin onur listesine girmişti.



Çalışmalarına devam eden ve üniversite sınavlarına hazırlanan Yiğitcan Yılmaz, Apple'ın bir güvenlik sorunu daha buldu. Yılmaz, Apple'ın operatör güncellemeleriyle ilgili bulduğu sorunun şirket tarafından Eylül veya ekim aylarında düzelteceklerini söyledi.

Diğer yandan lise öğrencisi Yılmaz, Apple'ın yanı sıra Google ve Microsoft ile ilgili de birer sorun daha buldu.

Şu an Apple'a bir güvenlik sorunu daha bildirdiğini belirten Yılmaz, "Operatör güncellemeleriyle ilgili, ciddi bir sorundu. Bu sorunu paylaşamayacağım çünkü bu sorun hala düzeltilmedi. Apple bu sorunu Eylül veya Ekim ayı gibi düzeltecek. İlerleyen zamanlarda neticeye bakacağız, bu sorunla ilgili onur listesine eklenip eklenmeyeceğim de belli değil" dedi.



Google'ın IOS uygulamalarıyla ilgili bir takım sorunlar bulduğunu, bunları Google'a ilettiğini anlatan Yılmaz, "Örneğin yönlendirmelerle ilgili. Apple, bazı şeyleri geliştiricileri koymaları gerektiğini ve bazı kuralları uymaları gerektiğini söylüyor fakat bazı şeyleri atladıklarını gördüm. Bunu Google'a güvenlik sorunu olarak ilettim. Yaklaşık 2-3 hafta bu sorunları görüştük, kendilerine bilgileri verdim ardından bu sorun düzeltildi. Son olarak Microsoft ile ilgili bir sorun buldum, ekip bu sorunu onayladı. Sorun yönlendirmelerle ilgiliydi. Kodlamalar yapılmamış atlanmış, bunları ben kendilerine ilettim. Sorunu düzelteceklerini söylediler ve yine IOS ile ilgili bir sorundu. Fakat bunun için her hangi bir listede yayınlamayacaklarını söylediler. Yapılan güncellemelerin arından Microsoft güvenlik ekibi bu sorunun düzeltileceğini söyledi" dedi.

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