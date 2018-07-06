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ödülleri dağıtıldı (İşte o şirketler)

Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen, "İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017" ödülleri dün akşam itibarıyla gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 12:27
Bilişim 500 ödülleri dağıtıldı (İşte o şirketler)

Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen, "İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017" ödülleri, BTK Başkanı , Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ve BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe'nin katılımıyla düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Törende konuşan Sayan, ödüllerin Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü için önemli olduğunu dile getirerek, Türkiye'de bilişim alanındaki kazanımlarını ortaya çıkardığını söyledi.

Ödül verilen kategorilerin büyüyen ve gelişen her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de önemli olduğunun altını çizen Sayan, kendilerinin de bu alanlardaki girişimcilerin yanlarında ve destekçileri olduklarını aktardı.

Ar-Ge'nin, yeni fikirlerin, sektör için önemli olduğunu belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, mümkün olduğunca yerli ve milli imkanlarla teknolojiyle dünyada 5G'ye geçen ilk ülkelerden biri olmak, gerek siber güvenlik gerek iletişim teknolojileri, gerekse bilişim sektöründe yerlilik ve millilik oranını arttırmak. Değişen ve gelişen dünyada duramayız, duraklayamayız. Bilişim ve teknoloji sektörlerine yaptığımız yatırımları sür'atle devam ettirmek durumundayız. Dünya genelinde bilişim alanındaki büyüme istatistikleri ülke ekonomilerinin büyümesinin yaklaşık 10 katı.

Dünya genelinde ekonomik büyüme ortalama yüzde 3,5-4 arasında seyrederken, bilişim sektörü özelinde yaklaşık 10 katı gelişme var. Biz de teknolojiye, dijital dönüşüme ve insan kaynağına yapılacak yatırımları önemsiyoruz. Bu kapsamda kurum olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümünü en hızlı şekilde sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmalar yürütüyoruz."

"Sektörümüz ortalama yılda yüzde 15 büyüyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün TL bazında ortalama yılda yüzde 15 büyüdüğünü söyledi.

Büyüme hızını, istihdamı, yerlilik oranını arttırmak için çalıştıklarını dile getiren Zerey, Bakanlığın BTK ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında yerli ürün ve özellikle yerli yazılımın artması ve yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu aktardı.

Bakanlık kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Zerey, "Hedefimiz 5G ortamına geçtiğimizde, 5G altyapısının ticari kullanımında yerli ürünleri kullanmak." diye konuştu.

BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, araştırmanın sektör için önemine işaret ederek, araştırmanın özellikle yurt dışı firmalarının şirket satın alma kararlarında iyi bir referans olduğu yorumunda bulundu.

Göçe, " Araştırması'nın Anadolu'nun tamamına yayılabilmesi için geçen yıl hayata geçirdiğimiz "PLUS" konsepti de, bir ilk olarak, BT sektörünün Türkiye'nin bütünündeki potansiyelini ortaya koydu. Bu yıl da Anadolu'daki şirketlerimizi unutmadık. PLUS Kategorisi ile iller bazında da sıralama yaptık ve farklı başlıklarda kıyas imkanı, Türkiye'nin bir bütün olarak BT başlığındaki değerini, il bazında ortaya çıkarttı." ifadelerini kullandı.

"500 ŞİRKETİN TOPLAM GELİRİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 20 ARTTI"

Toplantıda verilen bilgiye göre, 500 şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. Araştırma kapsamında bilgi veren şirketlerin yüzde 69'unun gelirleri bir önceki yıla göre artarken, 500 sıralamasına giren şirketlerin toplam geliri, 2016 yılına göre yüzde 20 büyüdü.

Bu yıl 73 şirketin ilk defa sıralamaya girdiği araştırmada en yüksek büyüme oranı yüzde 458 olarak gerçekleşti. Aralarında e-fatura ve e-arşiv, güvenlik donanımları, kesintisiz güç kaynağı ürünleri, coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni kategorilerin de yer aldığı ve özel ödüllerle beraber toplam 80 ödülün sahiplerini bulduğu törende, 21 donanım, 12 hizmet ve 18 yazılım kategorisinde, 10 adet de PLUS kategorisinde ödül verildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017" ödülleri kapsamında "35. Yıl Emek Ödülleri" ve "BThaber Özel Ödülleri" de sahiplerini buldu.

Törende "Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri" kategori başlığı altında "Ar-Ge Yatırımı Kategorisi"nde Logo Yazılım, "Türkiye Merkezli Üretici IoT ve M2M Kategorisi"nde Arvento ödüle layık görüldü.

"Donanım İhracatı Kategorisi"nde Atos Bilişim, "Hizmet İhracatı Kategorisi"nde NETAŞ, "Yazılım İhracatı Kategorisi"nde de Ekin Teknoloji ödül aldı.

"Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategorisi"nde Karel Elektronik, "Türkiye Merkezli Üretici Hizmet Kategorisi"nde Logo Yazılım ve "Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategorisi"nde de Softtech ödül alan diğer firmalar oldular.

Gecede ödül verilen kategoriler, alanları ve şirketler ise şöyle:

DONANIM ALT KATEGORİLERİ
SUNUCUPENTA TEKNOLOJİ
AĞ DONANIMINETAŞ
OT/VT DONANIMIİSBAK
BASKI SİSTEMLERİXEROX
POS SİSTEMLERİTRADESOFT
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE OEMPENTA TEKNOLOJİ
GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİTEKNOSA
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİSİSTEM 9 MEDYA
DAĞITICI MOBİL TELEFONKVK TEKNOLOJİ
TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMITÜRK PRYSMIAN KABLO
VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMIPENTA TEKNOLOJİ
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VERİ YEDEKLEME
VE DEPOLAMA DONANIMINETAŞ
ÇEŞİTLİ DONANIMNCR
TÜKETİM MALZEMELERİPENTA TEKNOLOJİ
GÜVENLİK DONANIMISENSORMATIC
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIİNFORM ELEKTRONİK
TABLET VE TAŞINABİLİR BİLGİSAYARPENTA TEKNOLOJİ
TELEKOM ŞİRKETİ DONANIMCORNING OPTİK İLETİŞİM
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ DONANIMNETAŞ
DAĞITICI DONANIMKVK TEKNOLOJİ
ULUSLARARASI TÜRKİYE DIŞI MERKEZLİ ÜRETİCİNİN
TÜRKİYE TEMSİLCİSİ - DONANIMATOS BİLİŞİM
HİZMET ALT KATEGORİLERİ
DANIŞMANLIKSTM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMKURALKAN BİLİŞİM (SENTİM)
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİTURKCELL GLOBAL BİLGİ
KURULUM BAKIM DESTEK HİZMETLERİKOÇSİSTEM
İNTERNET HİZMETİTÜRK TELEKOM
KATMA DEĞERLİ MOBİL VE İNTERNET HİZMETLERİMULTİNET UP
ALTERNATİF OPERATÖR HİZMETİMILLENICOM
BARINDIRMA YÖNETİM BULUT HİZMETİKOÇSİSTEM
DİĞER DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİATLAS YAZILIM
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ HİZMETKOÇSİSTEM
DAĞITICI HİZMETMOBİMARK İLETİŞİM
ULUSLARARASI TÜRKİYE DIŞI MERKEZLİ ÜRETİCİNİN
TÜRKİYE TEMSİLCİSİ - HİZMETSAP TÜRKİYE
YAZILIM ALT KATEGORİLERİ
GÜVENLİK YAZILIMIEXCLUSIVE NETWORKS
DOKÜMAN/ARŞİV YÖNETİM YAZILIMIKODA BİLİŞİM
CRM YAZILIMISAP TÜRKİYE
ERP YAZILIMILOGO YAZILIM
MOBİL UYGULAMALARİSBAK
İŞ UYGULAMALARIİNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ
SANALLAŞTIRMAKOÇSİSTEM
SEKTÖREL YAZILIMHAVELSAN
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ SEKTÖREL YAZILIMINTERTECH
VERİ AMBARI/İŞ ZEKASI YAZILIMIITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNETCAD
E-DEFTER, E-FATURA, E-ARŞİV UYGULAMALARILOGO YAZILIM
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ İŞLETİM SİSTEMİKURALKAN BİLİŞİM (SENTİM)
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ÇEŞİTLİ İŞ UYGULAMARIVBT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ MOBİL UYGULAMALARARVENTO
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ YAZILIMİSBAK
DAĞITICI YAZILIMPENTA TEKNOLOJİ
ULUSLARARASI TÜRKİYE DIŞI MERKEZLİ ÜRETİCİNİN
TÜRKİYE TEMSİLCİSİ - YAZILIMSAP TÜRKİYE
BİLİŞİM 500 PLUS
3 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ŞİRKETLERATACEL
3 YAŞINDAN KÜÇÜK EN HIZLI BÜYÜYEN BİLİŞİM ŞİRKETLERİESTE BİLİŞİM
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ IOT VE M2M KATEGORİSİNETAŞ
SON YILDA EN FAZLA BÜYÜYEN BİLİŞİM ŞİRKETİKOMTERA TEKNOLOJİ
SON 3 YILDA EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN BİLİŞİM ŞİR-KETİTÜRKSAT
İZMİR ŞİRKETLERİTEST TÜM ELEKTRONİK
KOCAELİ ŞİRKETLERİLOGO YAZILIM
BURSA ŞİRKETLERİTÜRK PRYSMIAN KABLO
ANTALYA ŞİRKETLERİALMERA BİLİŞİM
KAYSERİ ŞİRKETLERİHES KABLO
TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ
AR-GE YATIRIMILOGO YAZILIM
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ IOT VE M2MARVENTO
DONANIM İHRACATIATOS BİLİŞİM
HİZMET İHRACATINETAŞ
YAZILIM İHRACATIEKİN TEKNOLOJİ
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ DONANIMKAREL ELEKTRONİK
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ HİZMETLOGO YAZILIM
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ YAZILIMSOFTTECH

TAI, İSTANBUL'DA "MÜHENDİSLİK ÜSSÜ" KURUYOR

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Bilişim 500 ödülleri dağıtıldı (İşte o şirketler)
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