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sunda internet dönemi

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 'da kullanan kullanıcılarına internet müjdesini verdi.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 02:02
İstanbul metrosunda internet dönemi

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yaptığı açıklamada Turkcell'in LTE altyapısı üzerinden Turkcell'in servislerinin kullanılabileceğini duyurdu.

Böylelikle Turkcell aboneleri dayken fizy üzerinden internetteki müzikleri dinleyebilecek, TV+ ile televizyon seyredebilecek, Dergilik uygulamasından dergi ve gazete okuyabilecek ayrıca BiP üzerinden arkadaşları ile mesajlaşabilecek.

Turkcell servislerine bağlantı sağlanabilecek LTE şebekesi, metro hatlarında etkinleştirildi.

Turkcell servisleri dışında mobil internet hizmetinin kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda Turkcell veya diğer operatörler tarafından bir açıklama yapılmadı.

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İstanbul metrosunda internet dönemi
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