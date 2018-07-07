Üniversite öğrencilerinden robot kollu drone

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bitirme projeleri kapsamında askeri ve sivil alanda kullanılabilecek robot kollu drone geliştirdi.

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Oğuz Tahmaz, Hakan Kocakoyun, Umut Çelik ve Berk Can Şavak, Prof. Dr. Zafer Bingül'ün danışmanlığıyla bitirme projeleri kapsamında robot kollu drone tasarlayıp, modellemesini gerçekleştirdi.

6 kilogram taşıma kapasitesine sahip insansız hava aracı üzerindeki robot kol, kablosuz görüntü aktarımı ve sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla kullanıcı tarafından uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor.

Prof. Dr. Zafer Bingül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004'te kurdukları robotik ve otomasyon laboratuvarında lisans öğrencilerine seri ve paralel robotların modellenmesi, kinematik ve dinamik analizinin yapılması, robot kontrolü ve programlanması gibi temel konularda bilgi ve beceri kazandırdıklarını söyledi.

Laboratuvarın diğer bir amacının da endüstrinin, sivil ve askeri kamu kuruluşlarının robotik sistemlerle ilgili problemlerine çözüm bulmak ve üniversite-sanayi işbirlikleriyle projeler yürüterek bilimin gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu dile getiren Bingül, son sınıf öğrencilerinin bitirme projesi olarak gerçekleştirdiği "robot kollu drone" çalışmasını düşük bütçeyle başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bingül, proje fikrinin nasıl ortaya çıktığına ilişkin, "Artık bombalar, tehlikeli maddeler robotlarla imha ediliyor ama bu robotlar ulaşılması güç mekanlara gidemiyorlar. O robot oraya gidebilirse bombayı imha edebiliyorsunuz. Biz de her türlü koşullar altında bombayı imha edebilecek bir robot gerçekleştirmek istedik." diye konuştu.

"BÖYLE BİR ÖRNEK LİTERATÜRDE ÇOK FAZLA YOK"

Yürüttükleri proje kapsamında çoğu parçasını üç boyutlu yazıcıda üreterek yaptıkları drone'a gimbal mekanizmasıyla robot kolu yerleştirdiklerini anlatan Bingül, şöyle konuştu:

"Bomba, drone'a yerleştirdiğimiz robot kolla alınarak etkisiz hale getirilecek bölgeye taşındıktan sonra orada imha edilebilir. Robot koluyla gimbal mekanizmasının birlikte çalıştığı literatürde çok fazla sistem yok. Yani drone ile ilgili birçok proje var ama robot koluyla birlikte çalışan drone projesi literatürde yok. Robot kolu drone'un hareket kabiliyetini sınırlıyor ve bozucu etkiler oluşturuyor. Buradaki marifet robot kolu hareket ederken drone'un hareket kabiliyetinin de kısıtlanmaması ve dengesinin bozulmaması. Geliştirdiğimiz kontrol algoritmalarıyla robot kolu hareket ederken drone'un da sabit kalmasını sağlıyoruz. Böylece drone bozucu etkiler oluşmuyor."

Prof. Dr. Bingül, geliştirdikleri drone'un şu anda 6 kilograma kadar olan yükleri kaldırabildiği bilgisini vererek, "Geliştirdiğimiz drone'un maliyetleri düşük olduğu için kaldırma kapasitesini de ona göre belirledik. Projemizin bütçesi yüksek olsaydı seçeceğimiz motorlar daha yüksek kaliteli olacağından kaldırma kapasitesi daha yüksek bir sistem yapabilirdik." şeklinde konuştu.

Bitirme projesi olarak geliştirdikleri drone'un her türlü sistemini öğrencilerin yaptığını anlatan Bingül, çoğu parçasının üç boyutlu yazıcıyla yapıldığını ve oldukça özgün bir tasarımın ortaya çıktığını dile getirdi.

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