Türk mühendisler kayıpları yüz tanımayla bulacak

Güvenli şehir teknolojileriyle uluslararası alanda önemli başarılar yakalayan Ekin Teknoloji, geliştirdiği yenilikçi çözümlerle Türkiye'deki şehirlerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 20 yıldır güvenli şehir teknolojileri alanında İstanbul merkez olmak üzere Stuttgart, Zürih, Abu Dabi, Ankara, Bakü, Dubai, New York'ta bulunan ofisleriyle faaliyet gösteren Ekin Teknoloji, 2008'de Ankara'da 700 kameralı ilk görüntülü takip/tespit altyapısının kurulmasında görev aldı. Yurt dışında gördüğü ilgi dolayısıyla ihracata ağırlık veren şirket, geçen sürede faaliyet gösterdiği ülke sayısını artırdı, pek çok prestijli uluslararası ödül aldı, önemli ekonomik başarılar kaydetti.

Dünya akıllı şehir pazarında 10 yılda yüzde 2 bin 783'lük büyüme kaydeden Ekin Teknoloji, ihracat başarılarıyla adından söz ettirdi. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'nda "Bilişim Hizmetleri"nde Türkiye'nin ihracat şampiyonu seçilen Ekin Teknoloji, İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017 Ödülleri'nde de "Yazılım İhracatı" kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Uluslararası alandaki etkinliğini yeni ürünlerle artırmayı amaçlayan Ekin Teknoloji, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve yerli üretilen güvenli şehir teknolojileriyle Türkiye'deki "akıllı şehir" dönüşümü ve şehirlerin güvenliğinin artırılmasında söz sahibi olmayı hedefliyor.

AKILLI DEVRİYELERİN GÖZÜ ŞEHRİN ÜZERİNDE

Ekin Teknoloji'nin geliştirdiği çözümlerin merkezinde "Ekin Red Eagle - Güvenli Şehir Yönetim Sistemi" yer alıyor. Bu sistemde, yüz tanıma, plaka tanıma, kırmızı ışık ihlal tespiti, hız tespiti, park ihlal tespiti, akıllı kavşak kontrolü, sistem kontrolü yazılımları birbirine entegre şekilde çalışıyor.

Sistem, iletişim kurduğu sabit ve mobil sistemlerden aldığı görüntüleri arşivliyor ve analiz ediyor. Bu teknoloji sayesinde yüzler analiz edilerek, cinsiyet, yaş, grup özelliklerine göre raporlama yapılabiliyor, cinsiyet, yaş, grup özellikleriyle şehirde arama gerçekleştirilebiliyor, belirli bir şahsın daha önce bir bölgede bulunup bulunmadığını tespit edilebiliyor, kimliği bilinen bir şahıs şehirdeki tüm kameralarda aranabiliyor.

Sistemin en önemli artısını ise güvenli şehir teknolojilerinde mobil devriyeden yararlanıyor olması oluşturuyor. Sahip olduğu üstün teknolojiyle dünyada rakipsiz olarak gösterilen Ekin Patrol ile şehirde devriye gezen her araç sürekli yüz tanıma, hız tanıma, plaka tanıma yapabilen akıllı devriyelere dönüşüyor.

"YÜZ TANIMAYLA DAHA GÜVENLİ TÜRKİYE"

Ekin Teknoloji, gelecek dönemde 2008'de Ankara'da başlayan ancak uluslararası öncelikler ve yurt dışından gelen taleplerdeki yoğunluk nedeniyle geri planda kalan Türkiye hikayesini büyütmeyi hedefliyor.

Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, AA muhabirine, Türkiye pazarında en iddialı oldukları alanların başında "en iyi plaka tanıma" sistemine sahip olmanın geldiğini söyledi.

Sistemin araç yakalamadaki doğruluk oranının yüzde 100, plaka tanımadaki doğruluk oranının ise yüzde 98 olduğuna işaret eden Ekin, yüzde 99'un üzerinde emin olunan ihlaller için de ceza ürettiklerini belirtti. Ekin, "Türkiye'de bildiğimiz bütün rakiplerden daha yüksek oranlara sahibiz." dedi.

Yüz tanıma sistemiyle Türkiye'yi daha güvenli hale getireceklerine inandıklarını vurgulayan Ekin, dünyada çok az örneği olan mobil güvenlik çözümleriyle de güvenlik seviyelerinin yukarıya çekilebileceğini dile getirdi.

POLİS VE ŞÜPHELİ YOLDA KARŞILAŞIYOR

Olay mahalline giden polis ekiplerinin çoğu zaman yolda şüpheliyle karşılaştığına dikkati çeken Ekin, şöyle konuştu:

"Polis olay yerine giderken çevrenin görüntüleri kaydedilip sonra analiz edilebilse şüpheliyi tespit etmek mümkün olacak. Çünkü güvenlik güçlerinin olay yerine giderken kullandıkları yolu, şüpheli olay yerinden ayrılırken kullanıyor. Ancak kayıt ve analiz edilmediğinde şüpheli ayırt edilemiyor. Mobil devriye uygulamasıyla bu tür olayların çözüm oranı ve hızını artırmak mümkün olacak. Ülkelere göre güvenlik birimlerinin farklı ihtiyaçları olabiliyor. Yüz, plaka tanıma ve bunların mobil olarak yapılabilmesi sayesinde çok çeşitli çözümler üretmek mümkün."

Güvenli şehir ihtiyacından yola çıkarak Türkiye'deki akıllı şehir konsepti için çok daha kullanışlı çözümler üretilebileceğine değinen Ekin, "Plaka, araç hızı okuyorsanız, araçları takip edebiliyorsanız trafik ışıklarını, kuyruk uzunluklarını yönetebilirsiniz. Bir akıllı şehir için ihtiyaç duyulan bilginin yaklaşık olarak yarısını toplayabiliyoruz. Çözümlerimiz güvenli şehirden akıllı şehre geçişte bir ara yol sunuyor." dedi.

SANİYELER İÇERİSİNDE EŞLEŞTİRME, MİLYONLARCA KİŞİLİK VERİ TABANI

Akif Ekin, yüz tanıma sistemin tereddüt ve çekinceleri ortadan kaldırmak için ihtiyaç doğrultusunda açılıp kapatılabileceğini de söyledi. Erkin, şunları kaydetti:

"Kayıp bir kişinin bulunması için sistemi aktif hale getirip bütün fonksiyonlarından yararlanılabilir. Kayıp kişinin fotoğrafının olması ve sistemin aktif olduğu bir yerden geçmesi halinde tespiti mümkün. Kayıp kişiler kaçarak ya da kaçırılarak bir yere gidiyor ya da götürülüyor. Şehrin merkezi noktalarından yapılacak tespitler ve eşleştirmelerle olayları aydınlatmak mümkün.

Fotoğrafı sisteme tanıttığınızda kayıp kişiyi belki bir daha şehirde göremeyebilirsiniz ancak sistem daha önce onu görüp bir yere kaydettiği için en son görüldüğü yeri, yanında kim ya da kimlerin olduğunu tespit edebilirsiniz. Bunlar kayıp kişiyi bulmak için anahtar bilgi niteliğinde. Piyasadaki yüz tanıma sistemlerin çoğu 100 kişiyi, bin kişiyi tanıyabilir. Birleşik Arap Emirlikleri için hazırladığımız demoda 60 milyon kişilik bir veri tabanı öngörüyoruz. Kritik nokta sistemin çok sayıda kişinin tanınmasına olanak verecek şekilde ayakta kalabilmesi.

Tüm bunları yapabilmek için işleyen bir sistemimizin olması gerek. Sabit sistem olmasa bile yüz tanıma sistemi aktif olan mobil devriyeler belli bir bölgeye yönlendirilerek de sonuç alınabilir. Devriyenin aldığı kişi veya plaka verileri de saniyeler içerisinde sorgulanabilir, herhangi bir eşleşme ve tespit halinde de sistem alarm verebilir."

Akif Ekin, Ankara'da doğru yerleştirilmiş bin sabit, 200 mobil devriye ve metro giriş-çıkış birimleriyle etkin bir sistem kurulabileceğini söyledi.

KAMU ARAÇLARI DA MOBİL DEVRİYEYE DÖNÜŞEBİLİR

Çeşitli kurumlara ait hizmet araçları da sistem gereksinimlerini barındıran tepe lambası takılarak kolayca mobil devriyeye dönüştürülebiliyor. Böylece zaten görevleri gereği sürekli sokaklarda olan kamu araçlarından, ihtiyaç duyulan zamanda ve bölgede veri toplanma imkanı doğuyor.

Bir yerde saklanan veya terk edilen araçları sabit sistemlerle tespit etmek mümkün olmazken, mobil devriyeler bu kısıtlılık da ortadan kalkıyor.

Mobil devriyelerle riskli bölgelerdeki tespit olanakları artırılabiliyor, sabit sistemlerde oluşan boşluklar takviye edilebiliyor. Sabit sistemlerle belli bölgeler taranabilirken, mobil devriyelerle araçların girebildiği her yeri taramak mümkün oluyor.

Ekin Teknoloji tarafından geliştirilen yüz tanıma sistemi Türkiye'deki bir alışveriş merkezinde, ayrıca Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaygın olarak kullanılıyor.

Sistem, kullanıldığı ülkelerde bir dizi olayın önlenmesi ya da aydınlatılmasına katkıda bulundu. Bakü'de aranan bir kişinin metroya bindiği yüz tanıma sistemiyle tespit edildi, izole bir hatta çekilen trene daha sonra operasyon düzenlenerek şahıs yakalandı. Bir başka olayda ise kaybolan bir çocuk yüz tanıma sistemiyle metroya girerken tespit edilerek ailesine kavuşturuldu.