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Yakıtı azalan teleskobu uyku moduna alındı

Bilinen 3 bin 750 öte gezegenin yüzde 70'ini keşfeden teleskobununun yakıtının azalmasından dolayı uyku moduna alındı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 16:48
Yakıtı azalan Kepler uzay teleskobu uyku moduna alındı

ABD Havacılık ve Dairesi (NASA), bilinen 3 bin 750 öte gezegenin yüzde 70'ini keşfeden uzay teleskobunun uydu moduna alındığını duyurdu.

Space.com'un haberine göre, NASA yetkilileri, yakıtı çok azalan ve sona yaklaşan Kepler'i, gelecek ay başında elde ettiği son verileri Dünya'ya gönderebilmesi için uyku moduna aldıklarını açıkladı.

Kepler'in bu işlemi gerçekleştirmek üzere 2 Ağustos'ta uyandırılacağı belirtildi.

Teleskop, gök bilimcilerin Samanyolu Galaksisi'nde Dünya'ya benzer gezegenlere ne sıklıkta rastlandığını tespit edebilmeleri için 2009 yılı mart ayında uzaya gönderilmişti.

Kepler, "transit yöntemi" üzerinden yabancı dünyaları keşfediyordu. Bilim adamları, söz konusu mart ayında 600 milyon dolara mal olan Kepler misyonunun birkaç ay içinde faaliyetlerine son vermek zorunda kalacağını açıklamıştı.

NASA, nisan ayında öte-gezegen keşif uydusu TESS'i uzaya fırlatmıştı.

TESS, 2 yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca Güneş Sistemi dışındaki yakın yıldız sistemlerinde yer alan öte-gezegenlere dair kanıtlar bulmaya çalışacak.

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Yakıtı azalan Kepler uzay teleskobu uyku moduna alındı
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