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'in elektrikli arabası hız rekoru kırdı

'in elektrikli aracı tüm zamanların hız rekorunu kırdı. İşte detaylar.

Volkswagen'in Pikes Peak elektrikli arabası hız rekoru kırdı

yeni elektrikli aracı 'ın şimdiye kadar üretilen en hızlı elektrikli araç olduğunu açıklamış ve aracın hız rekorunu kırdığını ifade etmişti. Fakat birçok kişi aracın kendisinin ya da herhangi bir videosunun bulunmadığını, aracın söylentiden ibaret olduğunu söylemişti.

Volkswagen geliştirdiği Pikes Peak'ın hız testine ait videoyu paylaştı. Videoda elektrikli aracın, test yapılan dağın zirvesine 7 dakika 57 saniye gibi bir sürede ulaştığı görülüyor. Helikopterden çekilen görüntülerde otomobilin virajları dahi yaklaşık 41 km/s hızla döndüğü belirtildi. Test alanının bu kadar engebeli olmasına karşı otomobilin yolu en hızlı şekilde aldığı ifade edildi.

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Volkswagen'in Pikes Peak elektrikli arabası hız rekoru kırdı
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