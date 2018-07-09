Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > WhatsApp mesajları kızarıyor! Sebebi ise...

mesajları kızarıyor! Sebebi ise...

yeni bir özellik üzerinde daha çalışıyor. Yeni özellik ile birlikte spam mesajlarda linkler kızaracak ya da kullanıcıya bu durum gösterilecek. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 13:13
WhatsApp mesajları kızarıyor! Sebebi ise...

Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da köylülerin 'tan attığı mesajlarla, insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 12 kişi farklı zamanlarda linç edilerek öldürülmüştü.

Hindistan hükümeti köylülerin bu tarz şüpheli veya yanlış haberlere kulak asmaması gerektiğini açıklamış ve olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Whatsapp, uygulamasının bu tarz kötü olaylarla anılmasından sonra uygulaması için bir yenilik daha yaptı. Yapılan açıklamaya göre gelen yeni özellikle Whatsapp, mesajlardaki linklerin şüpheli veya zararlı olması durumunda kullanıcıya uyarı verecek.

Henüz Whatsapp beta sürümünde deneme aşamasında olan bu özellik, sohbette gönderilen linkleri analiz ederek sahte yada zararlı sitelere yönlendirme olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer link şüpheliyse link kırmızıya dönüyor, kullanıcı yine de linke tıklarsa link açılmadan önce kullanıcıya bir uyarı mesajı gösateriliyor.

Hürriyet'e göre bu özellik şimdilik geliştirme aşamasında olmasına rağmen çıktığında kullanıcılara, gördükleri şüpheli linkleri bildirme imkanı tanıyacak.

EFSANE OLMUŞ WHATSAPP DİYALOGLARI WHATSAPP'TAN 50 BİN DOLARLIK ARAŞTIRMA FONU
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
WhatsApp mesajları kızarıyor! Sebebi ise...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN