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11.4.1 sini yayınladı! 11.4.1'deki yenilikler nedir?

bir yandan 12'nin beta testine tam gaz devam ederken, diğer yandan ise mevcut sürüm üstünde çalışmalıyor. Cupertino merkezli şirket son olarak 11.4.1 sini yayınladı.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 09:38
Apple iOS 11.4.1 güncellemesini yayınladı! iOS 11.4.1'deki yenilikler nedir?

dün akşam 11.4.1 sini kullanıcılarla paylaştı. Yaklaşık olarak 290 MB boyutunda olan güncelleme herhangi bir yeni özellik getirmiyor ve bilinen hataları düzeltiyor. Ayrıca güvenliği arttıyor.

IOS 11.4.1 YENİLİKLERİ

Apple'ın sürüm notlarında yazanlara göre 11.4.1 güncellemesi AirPods'un son konumunu 'umu Bul'da görmeyi engelleyen bir problemi çözüyor. Bu söz edilen sorun bazı kullanıcılar tarafından şikayet edilmişti ve sonunda düzeltilmiş. Ayrıca güncelleme Exchange hesaplarıyla e-posta, kişi ve not eşzamanla güvenilirliğini yükseltiyor.

IOS 11.4.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN IOS CİHAZLAR

Bu güncellemeden yararlanan iPhone ve iPad modelleri şu şekilde:

-iPhone X
-iPhone 8 Plus
-iPhone 8
-iPhone 7 Plus
-iPhone 7
- Plus
-iPhone 6s
-iPhone 6 Plus
-iPhone 6
-iPhone SE
-iPhone 5s
-iPad Pro
- 2
-iPad Air
-iPad 9.7
- 4
-iPad mini 3
-iPad mini 2
-iPod touch 6th

Güncellemeyi yüklemeden önce yeterli şarjınızın olup olmadığını kontrol edin. Eğer cihazınızın şarj gücü azalmışsa, şarj edip güncellemeyi öyle yüklemenizi tavsiye ederiz.

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Apple iOS 11.4.1 güncellemesini yayınladı! iOS 11.4.1'deki yenilikler nedir?
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