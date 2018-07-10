Audi SQ8 hakkında yeni detaylar belli oldu

Audi SQ8 pazara giriş yaptığı andan itibaren 2 farklı güç ünitesine sahip olacak. Satıldığı yere göre değişecek bu seçenekler, benzinli ve dizel opsiyonları olacak. Motor 1 TR'nin Autocar'a dayandırdığı haberine göre örneğin Amerika topraklarında satılacak benzinli model 3.0 litrelik V6 motor ile alıcıların beğenisine sunulacak. Avrupa'da ise Audi, -hala dizel seçenekler son sürat satıldığı için- SQ7'de ve Bentley Bentayga Dizel'de de kullanılan 4.0 litrelik V8 dizel motoru kullanacak. Bu iki aracın da 435 beygire ve 900 Nm torka sahip olduğunu hatırlatalım.

DİZEL MODELİN AVRUPA ÇIKARMASI ÇOK ZAMAN ALMAYACAK

Audi hayranları markanın daha önceki SQ5'te de aynı yolu izlediğini hatırlayacaktır. Firma, o dönem de bulunduğu pazara göre aracı dizel ve benzinli seçenekler ile satışa sunmuştu. Yeni model henüz sadece benzinli seçeneğe sahip olsa da dizel türevini Avrupa pazarında görmemiz çok zaman almayacak.

Öte yandan RS Q8, Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid'de bulunan elektrikli V8 motoru kullanacak. Bu model pazara daha sonradan giriş yapıp 680 beygir gücü ile BMW X6 M ve Mercedes-AMG GLE 63 coupe gibi modellere rakip olacak.

Audi SQ8, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.