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'dan asılsız haberlere önlem

Video paylaşım sitesi , yalan haberle mücadele konusunda önlemler alacağını duyurdu.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 15:58
YouTube'dan asılsız haberlere önlem

'ın sahibi olduğu 'dan yapılan açıklamada, asılsız haberlerle mücadele kapsamında kullanıcıların özellikle flaş gelişmelerde "güvenilir" haber kaynaklarına daha rahat ulaşabileceği kaydedildi.

KULLANICILAR KAYNAKLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAK

Açıklamada, kullanıcıların Youtube'da arama yaparken haber içeriklerinin kaynaklarını görebileceği ifade edilirken, kullanıcıların haber içeriği taşıyan videoları açmadan kaynaklara dair bilgi sahibi olabilecekleri ve videoları buna göre izleyebilecekleri bildirildi.

Öte yandan Youtube'un gelecek yıllarda habercilikle ilgili 25 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

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YouTube'dan asılsız haberlere önlem
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