Huawei, AR-GE Merkezi'nin kapılarını Bilişim Medyası Derneği (BMD)’ne açtı

Huawei, 2009 yılında faaliyete geçen ve Avrupa'nın en büyük ikinci uluslararası Ar-Ge - Yazılım Çözüm Merkezi unvanına sahip olan merkezinin kapılarını Bilişim Medyası Derneği (BMD)'ne açtı.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Wu Lianqing ev sahipliğinde ve Huawei Genel Müdür Yardımcısı (PR) Jeffery Zhang, CA&C Bölgesi Başkan Yardımcısı PR Direktörü Marco XU, Teknoloji İş birliği ve Planlama Müdürü Dr. Yasin Bostancı, PR ve Sosyal Medya Kıdemli Müdürü Vedya Bahar Güner ve Bilişim Medyası Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Arda MERİÇ, Başkan Yardımcısı Cem KIVIRCIK, Kurul Üyesi Hasan GENÇ, Dış İlişkiler Yöneticisi Hande ARPALIGİL ve BMD Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2009 yılından bu yana yapılan çalışmalar ve gelecek yıllara ait planlamalar hakkında bilgiler verildi.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Wu Lianqing'in, Bilişim Medyası Derneği (BMD)'ye bizzat yaptığı sunumda önemli bilgilendirme ve açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Bilişim Medyası Derneği (BMD)'nin davetlerine gösterdiklerine hassasiyet ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek başlayan Lianqing, Türkiye'de bulunan Ar-Ge Merkezi'nin yazılım mühendisliği ve sürecini geliştirmek için CMMI dönüşümüne yatırım yapmaya devam ettiğini, Huawei Türkiye'nin 8'inci yaşına ulaşan Ar-Ge Merkezi'nin, dünyada bir yazılım şirketinin ulaşabileceği en yüksek seviyeyi gösteren global donanım sertifikası olan CMMI L5'e sahip olduğunu, bu başarıyla Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin, Türkiye'de bu sertifikaya sahip 3 kuruluştan biri ve telekom alanında bu yetkinlik düzeyine ulaşan ilk Ar-Ge merkezi olduğunu belirtti. Türkiye'de bulunan Ar-Ge Merkezi'nde %98'i Türk olan 450 mühendisin araştırmalarda görev aldığını belirten Lianqing, Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'nin Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerdeki büyük telekom operatörleri arasında dünyada en çok bilinen, en büyük telekom operatörleri ile çalıştığını belirtirken, Türkiye'de bulunan operatörler ile de çeşitli işbirliği ve yazılım çözümlerinde birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Huawei'nin, her yıl gelirinin %10'undan fazlasını Ar-Ge'ye yatırdığını. 2016 yılında yaklaşık 80.000 ArGe çalışanının, toplam işgüçlerinin % 45'ini oluşturduğunu belirtti. Huawei'in Ar-Ge harcamaları, 2016 yılında 76.391 milyon CNY'ye ulaştığını ve şirketin toplam gelirinin % 14,6'ını oluşturduğunu söylerken, geçtiğimiz on yılda birikmiş olarak Ar-Ge için 313 milyon CNY yatırım yaptıklarından bahsetti.

Emniyet için geliştirdikleri özel projeler ile yüz tanıma gibi birçok önemli çalışmaları olduğuna değinen Lianqing, çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Verdiği bir örnekte, Çin' de yaşanan bir kayıp çocuk vakasında, geliştirdikleri teknolojinin kullanılarak kayıp bir çocuğun bulunduğunu belirtti.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin, Orta Asya ve Avrupa arasında bir köprü olduğuna değinen Lianqing, oldukça stratejik bir konuma sahip olan Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin 27 ülke ile ortak projeler yürüttüğünü dile getirdi.

Lianqing, 2009 yılında İstanbul'da faaliyete geçen Avrupa'nın en büyük ikinci uluslararası Ar-Ge ve Yazılım Çözüm Merkezi'ne 150 milyon doların üzerinde yatırım yapıldığını ve 2018 yılının şubat ayı itibariyle, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi olarak 8. yılını kutladığını belirtti.

2017 yılının ilk yarısında OpenLab Türkiye'nin faaliyete başladığını, BTK ve 12 ayrı şirketin temsilcilerinin katıldığı bir törenle kamuoyuna açıklandığını belirten Lianqing, OpenLab Türkiye'nin Huawei'nin Küresel OpenLab programının önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti. OpenLab Türkiye, IoT, video (VR/AR), kamu güvenliği, akıllı şehir, akıllı ev, vb.ler için yenilikçi çözümler sunmayı taahhüt ettiğini, OpenLab Türkiye'nin, ASAY Enerji, Quectel Türkiye, SadeLabs, Verisun ve 20'den fazla diğer yerel ortakla birlikte çalışarak, OpenLab Türkiye'de Nesnelerin İnterneti (IoT) sanayi güç birliği ve video güç birliği oluşturduğundan da bahsetti.

Türkiye' de bulunan operatörler ile birçok ortak proje çalışmalarına imza atıklarını belirten Lianqing, 5G çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini ve 2015 yılından bu yana yaptıkları çalışmalarla 5G için en iyi sonuçları elde ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin önde gelen birçok üniversitesi ile ortak çalışmalarda bulunduklarını, üniversite öğrencilerinin proje geliştirmesine olanak sağladıklarını ve geliştirdikleri projelerin desteklenmesi için tüm imkanlarını kullandıklarını belirtti.

Huawei Ar-Ge Merkezi'nin Türkiye'de birçok kurumla iş birliği içerisinde olduğunu belirten Lianqing, Bilişim Medyası Derneği (BMD) ile bundan sonra daha yakın çalışmalarda bulunarak ortak projeler geliştireceklerini belirtti.

Lianqing' in, Bilişim Medyası Derneği (BMD)'ne özel hazırladığı sunumu bitirmesinin ardından, Bilişim Medyası Derneği (BMD) Dış İlişkiler Yöneticisi Hande Arpalıgil sözü devraldı ve açıklamalarda bulundu.

Arpalıgil, Huawei gibi dünyanın değerli bir markasının bu özel davetine katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ve yönetim kurulu adına Huawei yönetimine davetlerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirterek sözlerine başladı. Bilişim Medyası Derneği (BMD)'nin yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından çalışmalara hız verdiklerini ve aralarına katılan yeni üyelerle birlikte daha da güçlenerek, STK'lar, PR Ajansları, Markalar ile olan iş birliklerine hızlı bir başlangıç yaptıklarına değindi.

Arpalıgil, Ar-Ge' nin günümüzde çok önemli bir yere sahip olduğunu ve Huawei gibi dünyanın önemli bir markasının Ar-Ge çalışmalarını ülkemizde sürdürmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. Bilişim Medyası Derneği (BMD) olarak Ar-Ge çalışmalarına ve sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Arpalıgil, Bilişim Medyası Derneği (BMD) olarak Huawei ile ortak proje ve çalışmalarda bulunacak olmalarının kendileri ve bilişim medyası için oldukça önemli ve memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Hande Arpalıgil'in konuşmasının ardından, Bilişim Medyası Derneği (BMD)'ne özel olarak, Huawei Ar-Ge Merkezi'nin kapıları açıldı ve içerisinde yapılan çalışmalar anlatıldı.