Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Apple ünlü oyuncu Jason Momoa ile anlaştı

ünlü oyuncu Jason Momoa ile anlaştı

'ın Amazon ve Netflix'e rakip olacağı yeni platformu için çalışmaları hızlandırdığı ortaya çıktı. Firma, yeni orijinal dizisi için ünlü yıldız Jason Momoa ile anlaştı.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 20:42 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 21:03
Apple ünlü oyuncu Jason Momoa ile anlaştı

, yıllardır Netflix'in domine ettiği çevrimiçi yayıncılık sektörüne girmek için ilk ciddi adımını attı. Henüz daha nerede yayınlanacağı belli olmasa da teknoloji devi, gelecek orijinal bilim kurgu dizisi için son dönemlerin başarılı oyuncularından biriyle anlaşma imzaladı.

Popüler dizi Game of Thrones ile yıldızını parlatan ve son zamanlarda Aquaman rolüyle tanınan Jason Momoa, Apple'ın merakla beklenen yüksek bütçeli dizisi 'See'de olacak. İnsanların görme yetilerini kaybettiği bir gelecekte geçen yapımda Mamoa, 'Baba Voss' isimli tıpkı Khal Drago'yu andıran bir savaşçı lideri canlandıracak.

Habertürk'e göre Apple, dizi için şimdiden 10 bölümlük bir sipariş verdi. Teknoloji devinin Amazon ve Netflix'e rakip olacak yeni bir platform mu kuracağı yoksa sadece Apple Music abonelerine özel olarak mı dizileri yayınlayacağı bilinmiyor.

APPLE TÜRKİYE FİYATLARA ZAM YAPTI! İPHONE X 7500 TL OLDU APPLE MUSİC ABD'DE SPOTİFY'I GERİDE BIRAKTI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Apple ünlü oyuncu Jason Momoa ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN