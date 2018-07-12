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19'da Ronaldo depremi yaşanıyor

Yeşil sahaların tanınan ünlü ismi , 2019 yılı için ile sözleşme imzaladı. Öte yandan EA Sports ekibinin 19'da Cristiano Ronaldo'yu forması ile oyun afişine eklemesi telif sorunu yarattı.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 14:58
FIFA 19'da Ronaldo depremi yaşanıyor

dünyasının tanınan isimlerinden geçtiğimiz gün ile 2019 yılı için anlaşma sağladı. 19'un çıkmasına çok kısa bir süre kalmışken yaşanan bu durum EA için büyük dert oldu.

TELİF SIKINTISI YAŞATIYOR

FIFA 19'un oyun afişi de dahil olmak üzere bütün senaryo modu da Ronaldo'nun 'deki hali ile ilerliyor. Bu sebeple oyunun için tam bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir.

Oyunun senaryo modunda canlandırılan Alex Hunter karakterinin senaryonun büyük bölümünde ünlü isim ile yakınlaşması, çıkışa çok az bir süre kala EA Games'e senaryo ve telif konusunda sıkıntılar yaşatıyor.

Şirketin şimdi nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu. (Hürriyet)

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FIFA 19'da Ronaldo depremi yaşanıyor
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