FIFA 19'da Ronaldo depremi yaşanıyor

Futbol dünyasının tanınan isimlerinden Cristiano Ronaldo geçtiğimiz gün Juventus ile 2019 yılı için anlaşma sağladı. FIFA 19'un çıkmasına çok kısa bir süre kalmışken yaşanan bu durum EA için büyük dert oldu.

TELİF SIKINTISI YAŞATIYOR

FIFA 19'un oyun afişi de dahil olmak üzere bütün senaryo modu da Ronaldo'nun Real Madrid'deki hali ile ilerliyor. Bu sebeple oyunun EA Games için tam bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir.

Oyunun senaryo modunda canlandırılan Alex Hunter karakterinin senaryonun büyük bölümünde ünlü isim ile yakınlaşması, çıkışa çok az bir süre kala EA Games'e senaryo ve telif konusunda sıkıntılar yaşatıyor.

Şirketin şimdi nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu. (Hürriyet)