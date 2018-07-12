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'da hesap onaylama kolaylaşıyor!

, kullanıcıların hesap onaylatma işlemin daha kolay hale getiriyor. Yeni le kullanıcılar, hesap onaylama isteğini direkt içerisinden gönderebilecek.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 17:30
Instagram'da hesap onaylama kolaylaşıyor!

, kısa bir süre önce "Bana Soru Sor" özelliğini kullanıma sundu. Kullanıcılar arasındaki etkileşimi artıracak olan yeni sayesine, bir kullanıcının hikaye bölümünde paylaştığı içerik üzerine direkt mesaj atmak yerine özel soru kutusundan soru sorabilecek.

İNCELEME YAPACAK VE İŞARETİ VERECEK

Instagram, şimdi yeni bir özellikle karşımıza çıktı. Yeni özellikle kullanıcılar, hesap onaylama isteğini direkt içerisinden gönderebilecek. Daha sonra leri yapan Instagram, uygun gördüğü hesabı onaylayıp 'mavi tik' işaretini verecek.

MAVİ TİK ÖZELLİĞİ NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

Kısıtlı bir kitle tarafından test edilen özelliğin yakında herkese açılabileceği belirtiliyor. Kesin tarih ise belli değil. (Milliyet)

Instagram'da Bana Soru Sor dönemi başladı

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Instagram'da hesap onaylama kolaylaşıyor!
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