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olanlara si uyguladılar

'de yapılan yeni bir araştırma, teknolojisinin nu yenmeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 15:52
Yükseklik korkusu olanlara sanal gerçeklik terapisi uyguladılar

Oxford Üniversitesi'nden psikiyatristler ciddi şekilde olan 100 gönüllü üzerinde teknolojisi kullanılan bir yöntemi denedi. Hastalar taktıkları sanal gerçeklik gözlüklerine yansıtılan sanal dünyada bir ağaçta kalmış kediyi kurtardı, güvenlik bariyeri olmayan bir platformdan aşağı atladı ve uçan bir balinanın üzerinde gitti. Sonuçları Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışmada hastaların yükseklik korkularında, sanal gerçeklik terapisi ardından ciddi bir azalma olduğu belirtildi. Araştırmacılar da sonuçların beklentilerini aştığını söyledi.

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Yükseklik korkusu olanlara sanal gerçeklik terapisi uyguladılar
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