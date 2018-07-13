Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > ABD'de Facebook'a soruşturma açıldı

'de 'a soruşturma açıldı

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), veri sızıntısı skandalı kapsamında 'a soruşturma açtığı bildirildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 12:04
ABD'de Facebook'a soruşturma açıldı

The 'ın haberine göre, merkezli adlı veri analiz firmasının 87 milyon kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ve 'de kritik siyasi imleri etkilemek için usulsüz olarak kullanması nedeniyle SEC'nin Facebook'a yönelik soruşturma başlattığı belirtildi.

SEC'nin, veri sızıntısı hakkında Facebook'un ne kadar bilgi sahibi olduğunu anlamaya çalıştığına yer verilen haberde, SEC'nin Facebook'un veri paylaşımı konusundaki riskleri nasıl analiz ettiğini de öğrenmeye çalışacağı kaydedildi.

YATIRIMCILARI UYARIP UYARMADIĞI DA SORUŞTURULACAK!

Ayrıca haberde, Facebook'un söz konusu veri sızıntısını fark ettiği dönemde yatırımcıları bu konuda yeteri kadar uyarıp uyarmadığının soruşturulacağına dikkat çekildi.

SEC'nin görevleri arasında, şirketlerin şeffaf biçimde hissedarlarını ve yatırımcıları bilgilendirmesini denetlemesi ve bu konuda düzenlemeler yapması bulunuyor.

Veri sızıntısı skandalı kapsamında ABD ve Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) da Facebook hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

Facebook Messenger sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de Facebook'a soruşturma açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN