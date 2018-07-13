İnstagram'a neden girilemiyor? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü! Kullanıcılar Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Çok sayıda kullanıcı Instagram'a neden girilemiyor sorusunun cevabını aramaya başladı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLEMİYOR?



Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Instagram'ın masaüstü sürümünde kullanıcılar 'Server hatası' ile karşılaşıyor. Bu hata erişim sorununun küresel bazda olduğu gösterdi.

BTK'DAN INSTAGRAMIN ÇÖKMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI



BTK da Instagram'ın çökmesiyle ilgili henüz açıklama yapmadı. BTK, daha önce yaşanan Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerindeki erişim sorunlarında hemen açıklama yapıyordu.