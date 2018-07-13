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İnstagram'a girilemiyor? ? İnstagram neden açılmıyor?

Son dakika haberi...? An itibariyle dünya genelinde instagram'a girmeye çalışan kullanıcılar "" uyarısıyla karşılaşıyorlar. Kullanıcılar İnstagram'a girilemiyor, instagram çöktü mü? sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Yaklaşık 20 dakikadır instagram'a erişim sağlanamıyor. İnstagram yetkililerinden bir açıklama gelmezken, milyonlarca kullanıcı instagram erişimi sorunu nedeniyle giremiyor... Şu ana kadar BTK'dan henüz bir açıklama gelmedi. İnstagram'ın açılmaması ile ilgili detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 13.7.2018 22:16 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 22:17
İnstagram'a neden girilemiyor? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor?

çöktü! Kullanıcılar Instagram'a girilemediğini merak ediyor. Çok sayıda kullanıcı Instagram'a neden girilemiyor sorusunun cevabını aramaya başladı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLEMİYOR?


Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Instagram'ın masaüstü sürümünde kullanıcılar 'Server hatası' ile karşılaşıyor. Bu hata erişim sorununun küresel bazda olduğu gösterdi.

BTK'DAN INSTAGRAMIN ÇÖKMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI


BTK da Instagram'ın çökmesiyle ilgili henüz açıklama yapmadı. BTK, daha önce yaşanan Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerindeki erişim sorunlarında hemen açıklama yapıyordu.

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İnstagram'a neden girilemiyor? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor?
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