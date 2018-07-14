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sadece 1 günde 3 milyar dolar kazandı

Amazon'un hisseleri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artışla birlikte şirketin kurucusu ve CEO'su 'un serveti de 3 milyar dolar arttı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 00:57 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 01:28
Jeff Bezos sadece 1 günde 3 milyar dolar kazandı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırarken, şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) 'un da serveti arttı.

New York borsasında dünü 1.755 dolardan tamamlayan Amazon hisseleri, bugün yüzde 2,4 artışla 1.798 dolara kadar tırmandı. Bu sonuçla, Amazon'un hisseleri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Şirketin piyasa değeri de bugün 20 milyar dolar artarak 866.5 milyar dolara ulaştı.

Amazon, 951 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor.

Uzmanlar, Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği ve pazartesi günü başlayarak 36 saat sürecek 'Prime Day'e işaret ederek, şirketin hisselerine olan talebin arttığını belirtiyor.

Amazon'un "Prime" üyesi tüketicilerinin milyonlarca ürünü büyük indirimlerle alabildiği "Prime Day"de geçen yıl satışlar bir önceki yıla oranla yüzde 60 artmış, 'Prime Day'deki kullanıcı sayısı da yıldan yıla yüzde 50 yükseliş göstermişti.

Amazon'un hisselerindeki artışla şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un da serveti yükseliş gösterdi. Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesine göre Bezos'un serveti bugün 3.1 milyar dolar artarak 147.5 milyar dolara ulaştı.

Böylece dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos listedeki yerini güçlendirdi.

AMAZON'UN HİSSELERİ REKOR KIRDI JEFF BEZOS BÜYÜK AY PLANINI AÇIKLADI

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