Honor Note 10 Rolls-Royce Edition ortaya çıktı! Görsel sızdırıldı

Honor Note 10, bu günlerde oldukça sıcak bir konu. Görünüşe göre Rolls-Royce ile birlikte yapılan Honor Note 10 gerçek olacak. Sızan görüntü, Rolls-Royce standardına uygun ve güzel görünüyor.

ARKA KISMI PARLAK GÜMÜŞ

Metalik gümüş telefon üreticileri tarafından nadiren tercih edilen bir renk seçimi olsa da, Huawei bunu değiştirmek için adım atmış görünüyor. Parlak gümüş renkli sırt, gösterişli ve yüksek kaliteli görünüyor. Dikey hizalanmış çift kamera kurulumunu LED flaş ve parmak izi tarayıcısı takip ediyor. Rolls-Royce logosu arka panelin ortasında yer alıyor.

Daha önceki sızıntılarda aynı renkte fakat Rolls-Royce logosu olmayan, çentiksiz ekrana sahip Honor Note 10 modeli görünüyordu. Honor Note 10'un GPU Turbo teknolojisine destek veren Kirin 970 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve Android 8.1 tabanlı EMUI 8 arayüzle geleceği söyleniyor.

Honor Note 10'un 25 Temmuz'da tanıtılması bekleniyor. (Milliyet)