MacBook Pro 2018'in klavyesi toza karşı dayanıklı

Apple'ın yeni MacBook Pro klavyesi, önceki modellere göre biraz daha sessiz. Bunun dışında yeni dizüstü bilgisayarın klavyesinin toza ve kire karşı hassas olup olmadığı da merak ediliyordu.

iFixit, yeni MacBook Pro'da istenmeyen parçacıkların klavyenin altında yolunu bulması ve kilitlemesini engellemek için her bir anahtarın altında silikon membran kullandığını gösteren bir şey ortaya çıkardığını söylüyor. Ekip mekanizmayı keşfetmek için 15 inç'lik yeni MacBook Pro klavyesini çıkardı.

PATENTİNİ ALMIŞTI

Apple geçtiğimiz mart ayında bu klavyede kullanılacak silikon katman ve mekanizma ile ilgili bir patent aldı. Klavye tasarımında kirin ve tozun anahtarların altına girmesini, mekanik sorunlara yol açmasını engelleyen çeşitli yöntemler bulundu. Yeni koruma yapısı, bastırılmamış bir pozisyonda iken tabandan ayrılabilir ve aralarında oturan conta ile bastırıldığında bile taban ile temas etmeyebilir. Tuşların altına yerleştirilen silikon tabaka hem kullanım esnasında sesleri azaltıyor hem cihazın hassas devrelerine toz girmesini engelliyor.

Bu yöntemin, yıllardır duyduğumuz MacBook klavye kulpları için başarılı bir çözüm olup olmadığından emin olamayız çünkü şirket, 2015 MacBook'la birlikte yeni kelebek mekanizmasına geçti. Ancak, Apple'ın sorunu bir çözümü uygulamaya koymaya yetecek kadar ciddiye aldığını ve değişime açıklık getirmemekte ve ellerinde daha büyük bir sorun olduğunu kabul etse bile, bu durumun ortaya çıktığını göstermekte. (Milliyet)