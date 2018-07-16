Rolls Royce lüks uçan taksi geliştiriyor

Uber'in daha önce uçan taksi projesi başlattğını ve bir filo kuracağını öğrenmiştik. Şirket, henüz projelerinde sonuca varamadan yeni bir rakiple karşı karşıya. Şirket, yaptığı lüks otomobillerle biliniyor. Sahip olduğu kitleye şimdi ise bir uçan taksi sunmayı hedefliyor.

Rolls Royce'un yeni taksisi, 90 derece dönebilen kanatlara sahip olacak ve maksimum 5 yolcu taşıyabilecek. Hibrid teknolojiye sahip olacak uçan taksinin türbinleri ise 500 kW'lik bir güç ile çalışacak. Enerji depolayacak bile olsa yine de yakıt almanız gereken durumlar olacağı ilk söylenenler arasında.

Kalabalık şehirler baz alınarak başlatılan proje, üretici Rolls Royce olunca lüks yaşamı akıllara getiriyor. Şu an yalnızca 3D yazıcı ile taslağı hazırlanan proje her şey yolunda gittiği taktirde 2020'de ilk uçuşunu gerçekleştirebilir.

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