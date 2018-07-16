Yapay zeka artık sesimizi de birebir kopyalayabiliyor

Firmanın yazılımı, firmayla röportaj yapan Bloomberg muhabiri Ashlee Vance'in sesini dakikalar içinde klonladı. Sesin yapay zeka sürümü o kadar gerçekçiydi ki Vance'ın annesi, telefonda bir bilgisayarla konuştuğunu anlayamadı. Lyrebird bu teknolojiyi insanlara yardımcı olmak amacıyla hali hazırda kullanıyor. ALS nedeniyle sesini kaybeden Pat Quinn'in sesi, daha önceki kaydettiği videolar yardımıyla tekrar oluşturuldu ve Quinn, yazdığı metinleri sese dönüştürürken kendi sesini kullanıyor.

Hürriyet'e göre seslerin kopyalanması yeni endişeler doğuracak gibi görünüyor. Örneğin Vance, Lyrebird'ün teknolojisi sayesinde Başkan Donald Trump'ın sesini taklit edebildi. Lyrebird, yukarıda izleyebileceğiniz videoda "teknolojimizi olumlu şeyler için kullanmak istiyoruz," diyor. "Korkmamız gereken bir şey değil. Dikkatli olmamız gereken ve hevesli olmamız gereken bir şey."

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