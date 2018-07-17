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En çok bu lar arızalanıyor!

Yeni yapılan lar sonucunda en çok arızalanan lar ve bu oranı en yüksek olan markalar açıklandı.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 22:25 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 22:29
En çok bu telefonlar arızalanıyor!

larımızın nitelikleri arttıkça, zarar görmesi durumunda cebimiz daha fazla yanıyor. Çoğu insan bunun önüne geçebilmek için sigorta yaptırmak gibi çözümlere başvuruyor. Fakat sistemsel hatalarda sonuç ne yazık ki değişmeyebiliyor.

Samsung telefon miktarından sebep listenin başını çekiyor. Telefon üreticileri yeni model çıkardıklarında piyasaya sürmeden önce test ediyorlar. Fakat sorunlar her zaman test aşamasında çıkmayabiliyor veya yeterince dikkatli test yapılamayabiliyor. Samsung'un liste başında oturmasının sebebi de bu. Çok fazla üretim yapmak.

Listenin devamında gelen markalalar Türkiye'de önemli bir pazara sahip olamasalar da, Asya'da önemli markalar. Son zamanların iddialı markası Huawei'nin hızla çıkardığı modelleriyle 8. sırada olması dikkat çekici. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da mağazası açılacak olan Xiaomi, düşük bütçeye yüksek performans sunan bir telefon markası olarak biliniyor.

Hürriyet'e göre sıralamanın iOS kısmında ise hatalı bulunan modeller iPhone 6S ve iPhone 6S Plus oldu. Bunun sebebi de Samsung'da da bahsettiğimiz, üretim adedi. Sorunlar ise Bluetooth ve WIFI sebepli. Android'de sorunların sebebi olarak ise kamera ve mikrofon görülüyor.

Solda marka, sağda ise model bazında en çok arızalananlar;

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En çok bu telefonlar arızalanıyor!
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