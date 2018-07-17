Geleceğin otomobili "B.O.W İSTKA" Çanakkale'ye geldi

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜGAE) tarafından geliştirilen yeni nesil güneş enerjili araç "B.O.W. İSTKA" test ve tanıtım amacıyla çıktığı Türkiye turu kapsamında Çanakkale'ye geldi.

Eceabat ilçesi sınırlarındaki Gelibolu Yarımadası tarihi alanında Şehitler Abidesi önünde tur atan otomobil, şehitliği ziyarete gelenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Teknik ekipten bilgi alan ziyaretçiler daha sonra araçla öz çekim yaptı.

14 senelik çalışmanın ürünü olan araç, Çanakkale'den sonra Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya gidecek. Otomobilin 5 günlük turunun son durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

İTÜGAE üyesi ve İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Nezih Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, tura çıkmaktaki amaçlarının vatandaşları teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Araca yeni ekledikleri teknolojileri de bu sayede test etme fırsatı bulacaklarını ifade eden Atalay, "Bu amaçla 5 günlük mini bir Türkiye turuna çıktık. Bu tur kapsamında çok önemli olan 16 Temmuz gününde şehitlerimizi anmak ve onların bize emanet bıraktığı teknolojik gelişmeleri ileriye taşıyarak daha iyi seviyelere getirmek adına çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü göstermek istedik." dedi.

Atalay, araca ilişkin şu bilgileri verdi:

"140 kilometre hız yapabilen bu aracımızın 6.1 kilovat batarya paketi bulunuyor. Sadece bataryasıyla 345 km yol alabiliyor fakat üzerindeki güneş panelleri eklendiğinde bu mesafe 750 kilometreye kadar çıkabiliyor. Normal düz bir yolda 75 kilometre hızla hiç durmadan güneşten aldığı enerjiyle gidebilme kapasitesine sahip. Araç 171 kilogram ağırlığında ve karbon fiber maddesinden oluşuyor."

Atalay, aracın 2017'de tamamlandığını ve geçen yıl ekim ayında Avustralya'daki dünya turnuvasında 3 bin kilometrelik zorlu koşullarda Türkiye'yi temsil etme şansı bulduklarını kaydetti.