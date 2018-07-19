ABD'de 3 boyutlu yazıcıyla silah üretme yasağı kalktı

2013 yılında Defense Distributed firması tarafından yayınlanan bir silah taslağı, internette 100 binden fazla sayıda indirilmişti. Taslağın duyulmasıyla hükümet harekete geçerek, silah şemalarının yayınlandığı siteden kaldırılmasını sağladı. Bu andan itibaren bakanlık ile silah üreticisi Defense Distributed firması arasında 4 yıllık bir hukuk savaşı başlamış oldu. BBC'nin haberine göre dün sonuçlanan dava neticesinde hükümet, silahın nasıl üretileceğini gösteren şemaların internette tekrar yayınlanmasına onay verdi!

Amerikan Anayasası'nda bireylerin silaha sahip olma hakkı bulunuyor. Defense Distributed, Second Amendment Foundation (SAF) adlı dernekle işbirliği yaparak bu hakkı savundu. 4 yıllık hukuki sürecin ardından Amerikan Adalet Bakanlığı, Amerikalıların silah yapımına ilişkin taslaklara ulaşabilmesine, üretim yapabilmesine ve silah çoğaltma hakkına sahip olduklarına karar verdi. Defense Distributed, 1 Ağustos'tan itibaren silah taslağını yeniden internette paylaşacak.

Habertürk'e göre vatandaşların 250 dolar karşılığında alabileceği silah taslağıyla, ülkede kayıt dışı silahların sayısının bir hayli artacağı düşünülüyor.

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