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G7 ThinQ fiyatı belli oldu

Geçtiğimiz mayıs ayında tanıtılan G7 ThinQ rötarlı olarak sonunda ülkemize geldi. LG, telefonun satış fiyatını da açıkladı. İşte ThinQ Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Giriş Tarihi: 19.7.2018 11:24
LG G7 ThinQ Türkiye fiyatı belli oldu

Uzun bir süre boyunca dedikoduların hedefinde yer alan G7 ThinQ, üstündeki sır perdesini mayıs ayında kaldırmıştı. 843 dolarlık etiketle 'de satışa çıkan cihazın fiyatı da belli oldu. Yapılan açıklamaya göre ThinQ Türkiye fiyatı 4.899 TL.

LG G7 THINQ MODELİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

153.2 x 71.9 x 7.9 mm boyutlarında olan telefonda 6.1 inç'lik IPS LCD ekran yer alıyor. Ekran çözünürlüğü de 1440x3120 (PPI yoğunlu ise 564).

gücünü 845 sistem çipinden alıyor. 8 çekirdekli olan bu yonganın 4 çekirdeğini 2.8 GHz'de çalışan Kyro 385 Gold, geri kalan 4 çekirdeğini ise 1.7 GHz'de çalışan Kryo 385 Silver oluşturuyor. Grafik işlemcisi ise 630.

Telefonda 64 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM var. Kameraya gelecek olursak, arkada 16+16 MP çift kamera var. Önde ise 8 MP'lik kamera yer alıyor. Cihazın pili ise 3000 mAh.

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LG G7 ThinQ Türkiye fiyatı belli oldu
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