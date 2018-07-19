LG G7 ThinQ Türkiye fiyatı belli oldu

Uzun bir süre boyunca dedikoduların hedefinde yer alan LG G7 ThinQ, üstündeki sır perdesini mayıs ayında kaldırmıştı. 843 dolarlık etiketle Güney Kore'de satışa çıkan cihazın Türkiye fiyatı da belli oldu. Yapılan açıklamaya göre LG G7 ThinQ Türkiye fiyatı 4.899 TL.

LG G7 THINQ MODELİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

153.2 x 71.9 x 7.9 mm boyutlarında olan telefonda 6.1 inç'lik IPS LCD ekran yer alıyor. Ekran çözünürlüğü de 1440x3120 (PPI yoğunlu ise 564).

LG G7 ThinQ gücünü Snapdragon 845 sistem çipinden alıyor. 8 çekirdekli olan bu yonganın 4 çekirdeğini 2.8 GHz'de çalışan Kyro 385 Gold, geri kalan 4 çekirdeğini ise 1.7 GHz'de çalışan Kryo 385 Silver oluşturuyor. Grafik işlemcisi ise 630.

Telefonda 64 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM var. Kameraya gelecek olursak, arkada 16+16 MP çift kamera var. Önde ise 8 MP'lik kamera yer alıyor. Cihazın pili ise 3000 mAh.