Nokia X5 açıklandı! Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan Nokia X5, diğer Nokia telefonlar gibi stok Android deneyimi sunuyor. 5,86 inç'lik HD+ 2.5D kavisli ekrana sahip olan telefon, 1520 x 720 çözünürlük sunuyor ve 19:9 ekran oranına sahip. Ekranın üstünde, hoparlör kısmında bir çentik barındıran telefon, kamera ve diğer sensörleri de buraya sıralamış. Helio P60 SoC ve Mali-G72 MP3 GPU ile gelen Nokia X5'in 3GB RAM, 32GB depolama sunan bir modeli ve 4GB RAM, 64GB depolama sunan bir modeli bulunuyor. Karşılaştırma açısından Nokia X6'nın Snapdragon 636 ile geldiğini hatırlatalım.

13MP ve 5MP arka kamera ikilisiyle gelen cihaz, phase detection autofocus işlevine ve LED flaşa sahip. Ön yüzde ise 8MP'lik bir kamera ve 80,4 derecelik geniş açılı lens bulunuyor. 3.060mAh pille gelen telefon, hızlı şarjı desteklemiyor. 4G VoLTE bağlantı seçeneğini destekleyen cihaz, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 ac, GPS, 3.5mm kulaklık girişi, USB Type C portu ve FM radyo ile geliyor.

Nokia X5, yarından itibaren Çin'de satışa sunulacak. (Hürriyet)

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