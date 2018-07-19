Samsung, Apple'ın iPhone X modelini 'ti'ye aldı

Galaxy S9 dünyanın dört bir yanında satışa sunulmasının ardından, cihaz pek çok konuda rekabet ettiği iPhone X'un gerisinde kalmıştı. Buna karşın hücresel ağlar kullanıldığında indirme hızı, iPhone X'dan daha başarılıydı. Samsung, internet'te yayınlanan yeni reklam videosunda bu durumu gündeme taşıdı.

iPhone X almak isteyen potansiyel bir müşterinin ekrana geldiği görüntülerde, "İndirme hızları Galaxy S9'dan daha hızlı değil" yorumunu yapan müşteriye karşı mağaza görevlisi bir türlü yanıt veremiyor. Bu da iPhone X'un indirme hızına gönderme olarak algılanıyor. Ardından da ekrana, müşterinin yorumuna yanıt gibi "Upgrade to Galaxy" yani "Galaxy'ye Yükseltin" ibaresi geliyor.

Habertürk'e göre, Samsung'un bu hamlesine Apple'ın nasıl bir videoyla cevap vereceği merak konusu. Yeni iPhone X'ların üretilmeye çalışıldığı şu dönemde, belki de yanıt yeni iPhone'larla olabilir...

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