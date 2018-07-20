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'na damga vurdu

'nın ev sahipliği yaptığı 2018 boyunca etkin bir şekilde kullanılarak, 115 milyar etkileşim gerçekleşti.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 11:34
Twitter Dünya Kupası'na damga vurdu

'da düzenlenen 2018 boyunca sosyal medya platformu , yoğun şekilde kullanıldı. Twitter'da yer alan açıklamaya göre 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde yapılan ve Fransa'nın tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştığı Dünya Kupası'nda 115 milyar etkileşim gerçekleşti.

Turnuva süresince en fazla paylaşım, Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyon olduğu final maçında yapıldı. Dünya Kupası boyunca en fazla ileti, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin Hırvatistan ile yapılan final maçında skoru 4-1'e getiren golü kaydettiği anda gönderildi.

süresince hakkında en fazla atılan takım Brezilya, futbolcu ise bu ülkeden Neymar oldu. Futbolseverler, Dünya Kupası boyunca en fazla iletiyi ise Brezilya'dan gönderdi.

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Twitter Dünya Kupası'na damga vurdu
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