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12'den iOS 11’e nasıl geri dönülür?

12 henüz betada olsa da iOS 11'e betadan geri dönüşün yolu açık. Peki iOS 12'den iOS 11'e nasıl geri dönülür?

Giriş Tarihi: 21.7.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 14:48
iOS 12'den iOS 11’e nasıl geri dönülür?

Apple'ın geliştirmeye devam ettiği ve belirli süre zarfları içinde yeni beta sürümlerini yayınladığı 12'yi yüklediyseniz ve memnun kalmadıysanız, iOS 11'e tekrar geri dönebilmeniz mümkün.

Tıpkı iOS 12'i yükleme aşamasından önce olduğu gibi İOS 11'e geri dönerken de aynı şeyi tekrar öneriyoruz. Yeni bir işletim sistemi yüklemek üzere olduğunuz için her ihtimale karşı dosyalarını yedekleyin. Apple bu yedekleme için iCloud yerine iTunes'un son güncellenen halini öneriyor ancak siz bu hizmetleri kullanmıyorsanız önemli verilerinizi mutlaka başka bir aygıta aktarın.

iOS 11'e geri dönmeden önce Kurtarma moduna geçmelisiniz. Güç ve Ana Ekran tuşlarına iPhone veya iPad'iniz kapanana kadar basılı tutun. 'iTunes'a Bağlan' yazısını gördüğünüz zaman cihanızını Mac ya da PC'ye bağlayın ve iTunes'u açın. iTunes size iPhone veya iPad'nizin Kurtarma Mod'unda olduğunu tespit ettğini söyleyecek. Tamam'a tıklayın ve Geri Yükle'yi seçin.

Sonunda ise Geri Yükle ve Güncelle seçeneğine tıklayarak iTunes'in en son iOS 11 versiyonunu indirmesini sağlayın. Ardından Apple cihazınıza kurun. (Habertürk)

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iOS 12'den iOS 11’e nasıl geri dönülür?
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