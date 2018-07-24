Instagram'da bir fotoğrafı yanlışlıkla beğenmemek için bunu yapın!

Sosyal ağda başkalarının ne yaptığının peşine düşmek, şu sıralar sıkça kullanılan İngilizcesiyle "stalking" hem gereksiz bir zaman kaybı, hem de oldukça garip bir davranış. Ancak eski sevgilisinin veya başkalarının hesabını incelemekten kendini alıkoyamayan birçok kullanıcı var.

Sorun şu ki stalking işini sıkça yapanlar, eninde sonunda bir şeyleri yanlışlıkla beğenebiliyorlar ve karşı tarafı gözetlediğini belli edebiliyorlar.

Casusluk işleriniz sırasında yanlışlıkla bir şeyleri beğenmek, yapmak isteyeceğiniz en son şeylerden bir tanesi olsa gerek. Böyle bir durumla karşılaşmamak için uçak modunu açabilirsiniz.

Uçak modunu açmadan önce bakacağınız hesabı açıp, biraz aşağı kaydırmanız gerekiyor. Aksi halde uçak modunda yeni gönderileri görmeyebilirsiniz. Uçak modunda herhangi bir fotoğrafı veya videoyu yanlışlıkla beğenirseniz, internete bağlı olmadığınız için bu işlem Instagram'ın sunucularına ulaşmıyor.

Bizim tavsiyemiz, herhangi bir gönderiyi yanlışlıkla beğenmeniz halinde, uçak modunda da olsanız, bağlanmadan önce bu beğeniyi geri almanız. Instagram'ın beğenileri çevrimdışı olarak kaydedip kaydetmediğini test etmedik, ancak böyle bir ihtimal karşısında riske girmek istemeyeceğinizden eminiz.

Önemli bir not daha düşelim. Uçak modu her telefonda Wi-Fi bağlantısını kapatmayabiliyor. Bu yüzden Wi-Fi bağlantısının kesildiğinden emin olun.

Elbette en iyisi, bu tür garip alışkanlıklardan kurtulup, zamanınızı daha faydalı işlere harcamanız. Biliyorsunuz ki artık mobil uygulamalar, aşırıya kaçtığınızda sizi uyarıyor. (Hürriyet)

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