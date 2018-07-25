Nokia 9 cep yakacak!

Üst sınıf telefon fiyatları deyim yerindeyse uçuşa geçmiş durumda. Şu an pazardaki en pahalı amiral gemisi telefonları Apple ve Samsung satıyor. Görünüşe bakılırsa fiyat konusunda tepe noktada yer alan bu iki şirketin arasına yeni markalar da katılacak. HMD Global gibi şirketlerin fiyatları makul seviyelerde tutacağını düşünüyorsanız muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacaksınız.

Güvenilir ve oldukça sağlam sızıntılarıyla tanınan Nokia Anew isimli Twitter hesabının verdiği bilgiye göre HMD'nin bir sonraki Nokia amiral gemisi akıllı telefonu yaklaşık 1.000 dolar fiyat etiketine sahip olabilir. Şu anda en pahalı Nokia telefonun 700 dolar olduğunu düşünürsek şirketin "fiyat bazında" oldukça ciddi bir sıçramaya hazırlandığını söyleyebiliriz. Böylece şirket çıtayı iPhone X seviyesine çıkarmış olacak.

FİYATLAR IPHONE X SEVİYESİNE ÇIKIYOR

Nokia'nın bir sonraki amiral gemisi olacağı söylenen Nokia 9'a, Light isimli şirketin kamera teknolojisinin entegre edileceği konuşuluyor. Yani akıllı telefon muhtemelen fotoğrafçılık yetenekleri ile ön plana çıkacak. Tabii tüm bu bilgilerin şu an için birer spekülasyondan ibaret olduğunu unutmamak gerekir.



Peki siz ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefon üreticileri Çinli şirketlerle daha iyi rekabet edebilmek için fiyatlarını düşürmeye mi başlayacak yoksa 1.000 dolar seviyesinde telefonlar görmeye devam mı edeceğiz? Yorum kısmında fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.