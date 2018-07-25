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'ta yenılık! Bugünden sonra...

merakla beklenen bildirim uzantısını sonunda kullanıcıları ile buluşturdu.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 10:26
Whatsapp'ta yenılık! Bugünden sonra...

Yeni Bildirim Uzantısı özelliği görüntü ve GIF dosyalarına sunduğu destek sayesinde, doğrudan bildirim olarak gelen bu görüntüleri indirmenizi ve görüntülemenizi mümkün hale getirecek. Hatta Otomatik İndirme seçeneğiniz açıksa içeriği doğrudan görüntüleyebileceksiniz. Herhangi bir kazaya mahal vermemek için medya ön izlemesini görüntülemek üzere bildirimi aşağı kaydırmanız veya dokunmanız gerekeceğini de belirtelim.

Yeni sürümde ayrıca, gruplarına mesaj göndermek için artık Siri dijital asistanı kullanma olanağının sağlandığı belirtiliyor.

Bildirim yönetimi anlamında oldukça başarılı olan WhatsApp, bu yenilikle kullanıcılara önemli bir kolaylık sağlamış olacak. Umarız platform ileriki güncellemeler ile doğrudan mesaj bildiriminde küçük resim ön izlemesi sunmayı da ihmal etmez.

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Whatsapp'ta yenılık! Bugünden sonra...
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