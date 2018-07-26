Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Teknoloji Haberleri > Facebook videolarında yeni dönem resmen başladı

videolarında yeni dönem resmen başladı

, arkadaşlarınızla birlikte video izlemenizi sağlayan Watch Party özelliğini resmen kullanıma sundu.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 18:39
Facebook videolarında yeni dönem resmen başladı

Watch Party ile videoyu dijital bir oturma odasındaymış gibi aynı anda izleyebiliyorsunuz. Bugün tüm gruplarına sunulmaya başlanan işlev, Facebook sayfalarında da (Pages) test edilecek. Sosyal dev, işlevin kişisel profillere ne zaman geleceği konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.

Facebook, video alanında son iki senedir ciddi girişimlerde bulunuyor. Videolara, özellikle canlı videolara akışlarda öncelik veren firma, geçen sene kendi TV dizileri için Watch adlı bir hizmet duyurmuştu.

FACEBOOK HİSSELERİ YÜZDE 20'DEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Facebook videolarında yeni dönem resmen başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN