Facebook videolarında yeni dönem resmen başladı

Watch Party ile videoyu dijital bir oturma odasındaymış gibi aynı anda izleyebiliyorsunuz. Bugün tüm Facebook gruplarına sunulmaya başlanan işlev, Facebook sayfalarında da (Pages) test edilecek. Sosyal dev, işlevin kişisel profillere ne zaman geleceği konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.

Facebook, video alanında son iki senedir ciddi girişimlerde bulunuyor. Videolara, özellikle canlı videolara akışlarda öncelik veren firma, geçen sene kendi TV dizileri için Watch adlı bir hizmet duyurmuştu.

FACEBOOK HİSSELERİ YÜZDE 20'DEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ