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kırılmaz ekranını duyurdu

daha çok 9 ve Galaxy S10'la gündeme geliyor. Fakat Koreli dev üretici sürpriz yaptı ve kırılmaz esnek ekranını açıkladı. Gelecekte bu ekrana sahip telefonlar göreceğiz.

Giriş Tarihi: 27.7.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 12:13
Samsung kırılmaz OLED ekranını duyurdu

geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yeni geliştirdiği kırılmaz esnek panelin Underwriters Laboratories tarafından onaylandığını belirtti. Samsung yeni OLED panelin otomotiv sektöründe, askeri cihazlarda ve portatif oyun konsolları gibi telefon dışı pazarlarda da kullanılmasını bekliyor.

Söz konusu esnek OLED panel üzerine yapıştırılmış plastik pencere ve kırılmaz alt tabakadan oluşuyor. Şu anda piyasada bulunan esnek ekranlar ciddi darbeye maruz kaldığında kırılma eğiliminde. Samsung'un sözcülerinden Hojung Kim yaptığı açıklamada,"Güçlendirilmiş plastik pencere, sadece kırılmaz özelliklerinden dolayı değil, aynı zamanda cama çok benzeyen hafifliği, geçirgenliği ve sertliğinden dolayı taşınabilir elektronik cihazlar için uygun" dedi.

TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Samsung ekran üstünde testler yaptığını ve kırılmaz OLED ekranın 1.2 metrelik yükseklikten 26 kez arka arkaya aşağıya bırakıldığını ve normal olarak çalışmaya devam ettiğini belirtti. Samsung ekranın bu testlerde önden, kenardan veya başka bir yerden hasar almadığını da vurguluyor.

Kırılmaz esnek OLED ekran katlanabilir telefon için önemli bir adım. Teknoloji devi Samsung katlanabilir telefon konusunda ile yarış içinde. İki şirket de bu konuda ilk olmak istiyor.

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Samsung kırılmaz OLED ekranını duyurdu
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